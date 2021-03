ServiceNow nomme Cathy Mauzaize au poste de Vice President, EMEA South

mars 2021 par Marc Jacob

ServiceNow annonce la nomination de Cathy Mauzaize au poste de Vice President, EMEA South pour renforcer sa présence dans les pays d’Europe du Sud, du Moyen-Orient et de l’Afrique et soutenir la croissance de l’entreprise.

Cathy Mauzaize sera en charge du développement des activités et des équipes en France, en Espagne, en Italie, aux Émirats arabes unis ainsi qu’en Israël. Elle aura pour objectif de maintenir la forte croissance de l’entreprise sur ces marchés et d’inscrire ServiceNow comme un acteur technologique incontournable auprès des entreprises à travers le monde.

Cathy rejoint ServiceNow après plus de 25 ans d’expérience dans le secteur technologique au sein d’entreprises de renommée internationale comme Microsoft, SAP, Dell, PwC ou encore HP. Avant de rejoindre ServiceNow, Cathy occupait le poste de General Manager chez Microsoft France où elle était en charge des équipes commerciales et du maintien de la croissance. Elle accompagnait notamment les clients sur l’intégration de solutions d’intelligence artificielle et de réalité mixte. Auparavant, elle était en charge du développement des solutions de données basées sur le cloud chez SAP.