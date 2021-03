ServiceNow lance la nouvelle version de la Now Platform – Quebec

mars 2021 par Marc Jacob

ServiceNow a dévoilé la version Quebec de la Now Platform. Cette dernière, offre nativement des capacités d’intelligence artificielle étendues et de nouveaux outils de développement d’applications low-code, permettant aux clients d’accélérer l’innovation, de rentabiliser rapidement leurs investissements, d’améliorer leur productivité et d’offrir des expériences exceptionnelles. Alors que les entreprises changent radicalement leur mode de fonctionnement et accélèrent la transformation numérique, la Now Platform leur apporte la vitesse, l’agilité et la résilience numérique dont elles ont besoin pour façonner l’avenir du travail.

Près de 80 % des entreprises du Fortune 500 et des milliers d’organisations dans le monde font confiance à la Now Platform pour maintenir la croissance et la continuité de leurs activités, rester productives et offrir une expérience exceptionnelle à leurs clients et leurs employés. Les organisations qui prévoient d’investir à long terme sur leurs collaborateurs devront impérativement mettre en place des workflows inter-départements qui permettent de créer une meilleure expérience aussi bien en interne qu’en externe. Les investissements dans le secteur du numérique atteignent un taux historique. Selon IDC, les investissements liés à la transformation numérique s’élèveront à plus de 7,8 milliards de dollars dans le monde d’ici 20241.

Des organisations de renommée internationale parmi lesquelles Nike, Adobe, Deutsche Telekom, Logitech, Medtronic ou encore le St. Jude Children’s Research Hospital, utilisent la Now Platform pour accélérer leurs plans de transformation numérique et soutenir l’innovation, l’agilité et la productivité.

« Alors qu’elles passent de l’intervention d’urgence à la réorganisation à long terme et que le télétravail devient la norme, les entreprises accélèrent leurs programmes de transformation numérique et investissent dans de nouvelles technologies qui favorisent la continuité et l’agilité. La capacité à offrir des expériences numériques de bout en bout aux employés et aux clients sera un facteur crucial de différenciation vis-à-vis de la concurrence. La pandémie a accéléré l’attrait des clients pour les plateformes technologiques unifiées qui relient les systèmes et les processus afin de rendre possibles ces modèles d’entreprise connectés qui privilégient le numérique. » explique Philip Carter Group VP, European Chief Analyst et WW C-Suite Tech Research lead • IDC

ServiceNow introduit les Creator Workflows, qui rejoignent ainsi les solutions de workflows déjà existantes, afin de mettre la puissance de l’automatisation entre les mains de l’entreprise et permettre à tous, quel que soit leur niveau de compétences technologiques, de créer rapidement des applications.

Les Creator Workflows sont dotés d’outils de développement low-code de ServiceNow, App Engine et IntegrationHub, qui permettent aux entreprises de transformer, à grande échelle, d’anciens processus classiques en workflows numériques de dernière génération. Avec la sortie de la version Quebec, ServiceNow introduit de nouveaux produits au sein des Creator Workflows qui permettent aux développeurs de tous niveaux de compétences de créer rapidement des applications de Workflows :

• App Engine Studio accélère le développement d’applications à grande échelle. Grâce à un environnement de développement visuel low-code, rapide, intuitif et guidé, les personnes sans expérience de codage peuvent ainsi collaborer et créer des applications.

• App Engine Templates donne aux équipes l’accès à des éléments préconfigurés afin que les développeurs puissent prendre une longueur d’avance sur la création d’applications sans avoir à repartir de zéro.

Le low-code devient un impératif stratégique pour les entreprises qui doivent s’adapter à un environnement en mutation rapide. Selon Gartner, « d’ici 2024, le développement d’applications low-code représentera plus de 65 % des activités de développement d’applications 2 ».

Plusieurs organisations, dont le St. Jude Children’s Research Hospital et la ville de Los Angeles, se sont appuyés sur l’App Engine de ServiceNow pour la création de workflows, ce qui leur a permis de se recentrer sur la mise en place des services essentiels et vitaux à destination des patients et des citoyens durant la crise sanitaire.

Avec le lancement de la Now Platform Quebec, ServiceNow offre aux organisations la possibilité de gagner en agilité et d’adopter de nouvelles méthodes de travail. En s’appuyant sur une plateforme et un modèle de données unifiés, les clients peuvent surveiller et optimiser en permanence les processus commerciaux pour identifier et éviter de manière proactive les points de blocage et permettre aux employés de travailler de manière de plus en plus décentralisée, alors que le retour au bureau devient optionnel pour certaines organisations. Trois nouvelles solutions de Workflows supplémentaires sont proposées :

• Process Optimization permet aux services informatiques et aux services clients de créer et d’améliorer les processus sous-jacents qui régissent les workflows et ainsi d’identifier et d’éviter de manière proactive les blocages des processus afin d’accélérer la résolution des problèmes.

• Workforce Optimization offre un espace de travail à destination des services informatiques et des services clients qui permet aux organisations de maximiser leur productivité. La plateforme surveille en temps réel la productivité des collaborateurs, la charge de travail et les indicateurs clés de performance (KPI) sur plusieurs critères, ce qui permet d’améliorer l’expérience client.

• Engagement Messenger étend le libre-service à des portails tiers pour permettre la recherche enrichie par l’IA, la gestion des connaissances et les interactions avec les agents virtuels. Cela se traduit par un meilleur traitement des demandes et une plus grande satisfaction des clients.

Plus de résilience numérique et une productivité améliorée grâce au Machine Learning et aux solutions d’IA

La version Quebec de la Now Platform permet aux organisations d’améliorer leur productivité grâce à de nouvelles et puissantes fonctionnalités d’IA. Outre la nécessité d’innover rapidement et de déployer rapidement à grande échelle, les clients doivent fournir des outils numériques de qualité à leurs collaborateurs en télétravail. Parmi les nouvelles capacités permettant d’améliorer la productivité, on note :

• ITOM Predictive AIOps peut prédire les situations critiques avant qu’elles ne se produisent et aide les organisations à automatiser les processus de résolution de problèmes.

• Virtual Agent fait l’objet d’améliorations qui réduisent les délais de mise en œuvre grâce à des recommandations guidées sur la configuration et accélèrent la résolution des incidents grâce à des conversations de bout en bout alimentées par l’IA.

• AI Search améliore l’expérience des employés et des clients, en leur donnant les informations personnalisées, pertinentes et exploitables dont ils ont besoin, directement depuis leur fenêtre de recherche dans les portails de service, sur le mobile et sur Virtual Agent.

Ces nouvelles capacités sont issues des fonctionnalités d’IA acquises avec Loom Systems et Attivio, qui ont été intégrées dans la version Quebec. Cette dernière permet de maintenir les workflows grâce aux fonctionnalités avancées d’AIOps et donne aux clients une vision plus approfondie de leurs opérations numériques. Ils peuvent ainsi minimiser et corriger les incidents avant qu’ils ne deviennent problématiques et bénéficier d’expériences de qualité grâce à des informations personnalisées qui les aident à travailler plus intelligemment et plus rapidement.

Améliorer l’expérience des collaborateurs pour répondre aux défis du nouveau monde du travail

ServiceNow continue de créer des expériences de travail exceptionnelles en aidant les collaborateurs à trouver des réponses à leurs questions et en répondant à leurs demandes dans tous les départements de l’entreprise. En plus des expériences de recherche améliorée grâce à l’IA, ServiceNow annonce de nouvelles innovations pour aider les organisations à stimuler l’engagement des collaborateurs dans toute l’entreprise, notamment Universal Request. Cette fonctionnalité permet de collaborer et de transférer des demandes plus facilement d’un service à l’autre. Les collaborateurs sont informés en temps réel du statut de la demande et peuvent ainsi se concentrer sur leurs missions en cours.

Disponibilité

La Now Platform Quebec est disponible dès aujourd’hui.