ServiceNow investit plusieurs millions d’euros dans son offre de services en Europe

juillet 2021 par Marc Jacob

Cette nouvelle offre s’appuie sur les garanties juridiques, techniques et organisationnelles existantes de ServiceNow et fournira des solutions simples afin d’aider les clients à respecter leurs obligations de conformité. Elle s’inscrit dans le contexte de certaines évolutions soulevées par l’arrêt Schrems II et les recommandations du Conseil européen de la protection des données (European Data Protection Board - EDPB) publiées en juin 2021.

Les clients et partenaires bénéficieront du soutien des équipes ServiceNow basées au sein de l’Union Européenne, avec une solution de workflows digitaux hébergée dans le cloud, sans impact sur les prestations et services actuels.

Pour soutenir cette nouvelle offre, ServiceNow va réaliser un investissement de plusieurs millions d’euros, en ouvrant notamment plus de 80 nouveaux postes dans l’UE. Les clients actuels de ServiceNow auront la possibilité d’opter pour cette offre, sans frais supplémentaires, dès le début de l’année 2022.