ServiceNow et Celonis forment un partenariat stratégique pour repenser le travaileezed

ServiceNow et Celonis forment un partenariat stratégique pour repenser le travail

octobre 2021 par Marc Jacob

ServiceNow et Celonis annoncent la signature d’un partenariat stratégique conçu pour aider les entreprises à maximiser l’impact et le retour sur investissement de leur transformation numérique, une nécessité dans le monde actuel du travail. Ce partenariat associera la plateforme low-code de workflows (flux de travail) de ServiceNow aux capacités d’exécution des processus en temps réel de l’Execution Management System (EMS) de Celonis. Par ailleurs, ServiceNow a également l’intention de réaliser un investissement financier dans Celonis.

ServiceNow et Celonis fourniront conjointement des solutions afin d’aider leurs clients à identifier et à prioriser les processus pouvant être automatisés, puis à créer des workflows digitaux afin de les optimiser pour des opérations plus fluides. Ensemble, ServiceNow et Celonis aideront les clients à mieux comprendre comment le travail est organisé dans l’entreprise. Ils utiliseront ces informations pour proposer de nouveaux schémas organisationnels des processus avec pour but d’accélérer l’innovation numérique de l’entreprise et lui permettre de gagner en efficacité.

Selon Gartner®, le marché des logiciels permettant l’hyper-automatisation atteindra près de 860 milliards de dollars d’ici 2025[1]. Toutefois, de nombreuses entreprises n’optimisent pas la valeur de leurs investissements numériques car elles ne mesurent pas comment des processus obsolètes peuvent freiner leurs activités. Pour appliquer une automatisation bénéfique à la performance de leur business, les organisations doivent comprendre comment le travail s’articule entre les personnes, les processus et les systèmes. A travers ce partenariat, ServiceNow et Celonis aideront les clients à cartographier ces interactions en temps réel, puis à créer des workflows digitaux visant à automatiser plus efficacement l’exécution des processus et in fine de leurs activités.

Ils seront en mesure d’identifier rapidement les goulots d’étranglement des processus et d’automatiser les solutions pour contribuer à améliorer la satisfaction clients, à stimuler la croissance de leur chiffre d’affaires et à améliorer leurs flux de trésorerie et leurs marges d’exploitation. En réunissant l’exécution des données, l’automatisation, le machine learning, le process mining, l’automatisation robotisée des processus (RPA) et le développement d’applications low-code au sein de leur offre respective, ServiceNow et Celonis livreront à leurs clients les informations en temps réel dont ils ont besoin pour améliorer rapidement et en permanence leurs workflows.

Les solutions communes devraient être disponibles au cours du premier semestre 2022. ServiceNow et Celonis ont convenu d’un accord de principe pour former une alliance stratégique sur le marché comprenant des investissements mutuels, des engagements de co-développement, ainsi que des actions marketing et de ventes. De plus, Celonis prévoit d’adopter ServiceNow pour la gestion de workflows digitaux pour l’IT et à l’engagement des employés. De son côté, ServiceNow applique déjà les capacités de process mining de Celonis à ses processus de finance et de ventes.

