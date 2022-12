ServiceNow dévoile la dernière version de sa Now Platform baptisée Tokyo

septembre 2022 par Marc Jacob

ServiceNow annonce la nouvelle version de sa Now Platform baptisée Tokyo, conçue pour aider les entreprises à relever des défis complexes auxquelles elles font face dans un environnement macroéconomique incertain. Cette version est spécialement développée pour améliorer l‘expérience des collaborateurs et des clients, renforcer l‘automatisation et la confiance dans les opérations, et accélérer la création de valeur au service des individus, à la planète et de l’entreprise.

Dans l’enquête « IDC Worldwide CEO, 2022 : The CEO Agenda in a Digital-First World », 95 % des CEOs interrogés déclarent poursuivent une stratégie axée sur le numérique. La raison de cette orientation est claire : selon Valoir Research,les entreprises digitalisées génèrent une croissance de leurs revenus deux fois supérieure à celles qui ne le sont pas. Les nouvelles solutions d’automatisation des workflows de la version Tokyo, entièrement intégrées et axées sur le numérique, augmentent la puissance de la Now Platform afin de créer des expériences sans accrocs, de générer continuellement de la valeur en accélérant l’innovation, et permet aux collaborateurs de mieux travailler.

Accélérer la création de valeur grâce à des solutions sur mesure

Dans l’environnement actuel complexe, lié à la conformité et à la gestion des risques, les entreprises attendent des solutions capables de les rendre plus agiles et plus résilientes. ServiceNow y répond avec de nouvelles fonctionnalités, spécialement conçues pour la version Tokyo, à destination des CFOs, des COOs et des équipes en charge des problématiques de développement durable. Ces derniers peuvent maximiser la valeur des investissements technologiques grâce à la simplification des chaînes d’approvisionnement complexes, à l’automatisation de la gestion des actifs ou encore à la possibilité de remettre aux investisseurs des données auditables et de qualité sur leurs actions en faveur du développement durable.

• Enterprise Asset Management (EAM) automatise le cycle de vie complet des actifs physiques de l’entreprise, de la planification au retrait, pour des secteurs tels que celui de la santé, des services financiers, du retail, de l’industrie et du secteur public. La solution réduit les coûts, les risques et améliore la planification stratégique grâce à une visibilité sur l’ensemble des biens de l’organisation. En outre, elle optimise les niveaux de stock et gère efficacement les entrepôts pour mieux exploiter les actifs existants et maximiser leur durée de vie.

• Supplier Lifecycle Management (SLM) vise à transformer la relation entreprise-fournisseurs. La solution ambitionne de mettre fin aux échanges traditionnels nécessitant beaucoup d’efforts (e-mails, feuilles de calcul) pour fournir des expériences modernes et digitales, et ainsi réduire les coûts d’exploitation et mettre à la disposition des collaborateurs les outils nécessaires pour constituer une base de fournisseurs résiliente, diversifiée et de haute qualité. Grâce à SLM, les fournisseurs accèdent à un support en libre-service pour obtenir de de l’aide, tandis que leurs demandes courantes sont envoyées aux équipes concernées. Les workflows simplifient les processus d’intégration entre des équipes et des systèmes disparates. Le case management, les outils de productivité intégrés et l’intégration d’informations tierces permettent aux équipes de gérer de manière proactive les données et les demandes des fournisseurs.

• Environmental, Social, and Governance (ESG) Management a été améliorée pour permettre aux entreprises de définir et de documenter des objectifs et des indicateurs de performance ESG, de suivre les résultats, de collecter et de valider des données prêtes à être auditées, et de produire des rapports conformes aux principaux cadres de reporting ESG, dans une solution complète de bout en bout. Parmi les principales fonctionnalités figure la comptabilité carbone afin de quantifier les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une expérience utilisateur innovante qui aide les entreprises à répondre efficacement aux demandes croissantes de données ESG. ServiceNow collabore avec DxC Technology, Emissionsbox, Fujitsu, KPMG, LTI, Mindtree, NTT DATA Corporation et RSM US LLP, pour étendre la portée et les capacités d’ESG Management sur le marché.

Stimuler l’engagement et la productivité grâce à des expériences qualitatives

Aujourd’hui plus que jamais, la fidélisation des collaborateurs est essentielle. Des talents engagés, productifs et autonomes contribuent fortement à la réussite des clients et de l’entreprise. La version Tokyo aide les organisations à donner la priorité à leur ressource la plus précieuse que sont les collaborateurs, grâce à de nouveaux outils.

• Manager Hub, basée sur les retours clients, la solution s’attaque aux principales problématiques rencontrées par les managers, telles que l’épuisement professionnel et la pression croissante, pour veiller au bien-être et à l’engagement des collaborateurs qui travaillent au sein d’équipes dispersées. Disponible sur Employee Center depuis un ordinateur ou un téléphone, Manager Hub offre aux managers une interface centralisée pour construire et suivre le parcours des collaborateurs, répondre aux demandes, tout en accédant à des ressources et des formations personnalisées pour les aider à devenir des leaders.

• Admin Center, qui fait partie de ServiceNow Impact, permet aux administrateurs système de découvrir, d’installer et de configurer facilement les solutions ServiceNow grâce à une expérience autonome. Le nouveau modèle d’adoption propose une expérience guidée qui fournit aux administrateurs des recommandations d’applications basées sur la maturité de l’instance, une meilleure visibilité des droits ainsi qu’une installation et une configuration plus simples, le tout pilotable depuis de leur interface.

• Issue Auto Resolution for Human Resources étend les capacités de Issue Auto Resolution for ITSM aux équipes RH. La solution applique la compréhension du langage naturel (NLU) pour analyser les demandes et fournir un contenu en libre-service, et répondre aux collaborateurs via Microsoft Teams, par SMS ou par e-mail, où qu’ils se trouvent. Elle identifie également les cas RH urgents et les redirige directement vers un responsable lorsqu’un niveau de soutien plus élevé est nécessaire.

Une intelligence et une confiance accrues pour les opérations et la sécurité

Selon Gartner, les dépenses numériques dans les segments comprenant le PaaS, la gestion du cloud et la sécurité devraient connaître une croissance à deux chiffres jusqu’en 2023, avec des dépenses totales de 75 milliards de dollars. Dans le même temps, la protection des données et des applications critiques est devenue plus complexe en raison de menaces de plus en plus sophistiquées. ServiceNow renforce la sécurité et l’intelligence des données dans toute l’entreprise grâce à de nouvelles fonctionnalités.

• ServiceNow Vault protège les applications ServiceNow critiques pour l’entreprise, à l’aide d’un ensemble de contrôles de confidentialité et de sécurité premium. Grâce à une gestion flexible des clés et à la clarification des données qui favorise leur anonymisation, Vault permet aux entreprises de protéger les données confidentielles sensibles et améliore la conformité aux réglementations avec le chiffrement natif de la plateforme. Vault permet également aux entreprises de renforcer la sécurité de leur plateforme en simplifiant la gestion et la protection des informations d’identification des machines, ainsi qu’en validant l’authenticité et l’intégrité du code déployé sur le serveur MID qui empêche toute intrusion malveillante. Enfin, Vault permet aux entreprises d’exporter leurs systèmes et leurs applications ServiceNow à grande échelle et en temps quasi réel en tant que service.

– Disponibilité

• La version Tokyo de la Now Platform est disponible dès à présent.