ServiceNow annonce l’ouverture de deux nouveaux datacenters en Europe

juin 2020 par Marc Jacob

ServiceNow renforce ses investissements en matière d’infrastructure avec l’ouverture de nouvelles installations à Newport (Royaume-Uni), et Dublin (Irlande). Ces investissements vont permettre à Service Now de faciliter les processus de transformation digitale de ses clients et les aider à évoluer dans l’environnement post-Brexit.

Ces nouveaux datacenters vont créer deux nouvelles liaisons qui garantiront l’hébergement des données de nos clients en Europe. L’un des jumelages sera dédié au marché du Royaume-Uni (entre Londres et Newport), tandis que l’autre s’adressera à l’Union Européenne (entre Amsterdam et Dublin). Ces nouveaux jumelages de centres de données intégreront l’architecture avancée à haute disponibilité de ServiceNow et continueront à garantir la performance et l’évolutivité de ses services cloud.

Les nouveaux datacenters d’Amsterdam et de Dublin ont été mis en service au début du mois de juin. Ceux de Londres et de Newport le seront prochainement. Cet investissement porte à onze le nombre de paires de datacenters de ServiceNow, répartis sur cinq continents et soutenus par six centres d’assistance internationaux pour répondre aux besoins de transformation numérique des clients.