ServiceNow accompagne les entreprises dans la transformation de leurs environnements pour le travail hybride

juillet 2021 par Marc Jacob

ServiceNow annonce de nouvelles mises à jour pour sa solution Workplace Service Delivery afin d’accompagner les collaborateurs et les entreprises dans l’adaptation aux environnements de travail de plus en plus hybrides grâce à des outils flexibles et agiles. Cette solution, adaptée au mobile, facilite la réservation de salles et de services ainsi que les déplacements au sein des bureaux. Les entreprises peuvent également se reposer sur les données et informations fournies par la solution Workplace Service Delivery pour optimiser les dépenses liées à la gestion de leurs espaces de travail.

La solution Workplace Service Delivery de ServiceNow permet de répondre aux besoins émergents des entreprises pour assurer la sécurité des collaborateurs et le bon fonctionnement de leur lieu de travail dans le cadre de la réouverture des bureaux. Grâce à une solution multicanale et adaptée au mobile, les entreprises peuvent automatiser les demandes, les réservations et les réparations pour permettre aux collaborateurs de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée.

Les nouvelles fonctionnalités de Workplace Service Delivery comprennent :

• De nouvelles fonctionnalités de réservation intelligentes et intuitives de l’application Workplace Reservation Management pour garantir une meilleure expérience utilisateur. Avec l’adoption d’environnements de travail hybrides, de nombreuses entreprises privilégient la location d’espaces de travail partagés. Workplace Service Delivery facilite la réservation de bureaux et de services pour les collaborateurs. La fonctionnalité de réservation des espaces de travail, des bureaux et des salles de conférence déjà disponible sur Workplace Reservation Management est aujourd’hui facilitée par une interface adaptée au mobile, en un simple clic. Il est dorénavant possible pour les collaborateurs de prévoir des services supplémentaires comme la restauration ou encore la location de matériel informatique.

• De nouvelles fonctionnalités liées à l’optimisation de l’espace au sein de l’application Workplace Space Management aident les équipes d’Office Management à mieux gérer les dépenses liées aux espaces de travail. Pour gérer efficacement un espace de travail hybride, il est essentiel pour les entreprises de pouvoir se reposer sur des données en temps réel pour concevoir, gérer et optimiser les espaces de travail. Donner de la visibilité aux équipes d’Office Management permet de prendre des décisions avisées sur l’aménagement des bureaux, la location des espaces, les quantités de fournitures (nourriture, équipements…) et assurer la propreté des lieux. L’application Workplace Space Management fournit ainsi aux équipes d’Office Management une solution unique pour optimiser les espaces d’une entreprise, flexibles ou permanents.

• Les nouvelles fonctionnalités apportées à l’application Workplace Space Mapping permettent une meilleure gestion des déplacements et une orientation plus simple au sein des bureaux. L’accompagnement des collaborateurs, des plus anciens aux nouveaux arrivés, au sein d’un nouvel espace est essentiel. La nouvelle fonctionnalité de cartographie permet de mieux localiser les espaces de travail et ainsi de faciliter les déplacements des collaborateurs.

« La crise sanitaire nous a poussé à repenser notre vision de l’espace de travail, qui n’est plus simplement un lieu mais un environnement qui a besoin d’entamer sa transformation digitale. L’avenir du travail sera hybride et décentralisé. Les entreprises doivent automatiser les workflows les plus complexes pour améliorer la productivité et l’expérience des employés. », indique Juliana Beauvais, Research Manager pour IDC.

Depuis le début de la crise sanitaire, ServiceNow s’est attelé à proposer aux entreprises des solutions pour assurer la continuité des activités ou encore la sécurité des collaborateurs sur leur lieu de travail avec les applications Safe Workplace. Avec Workplace Service Delivery, ServiceNow contribue à l’avenir du travail en fournissant des workflows adaptés aux méthodes de travail flexibles et agiles.

Workplace Service Delivery, une solution ServiceNow qui définit l’avenir du travail

ServiceNow s’appuie sur ses solutions Workplace Service Delivery et Safe Workplace Suite pour assurer le retour de ses collaborateurs sur leur lieu de travail en toute sécurité.

Workplace Service Delivery permet à ServiceNow de mieux gérer ses collaborateurs décentralisés et ainsi redéfinir l’avenir du travail au sein de l’entreprise. Workplace Reservation Management dote les collaborateurs de ServiceNow d’un outil essentiel pour la réservation des bureaux, salles de réunions et autres services (restauration et équipement). Les entreprises pourront également se reposer sur les applications Workplace Case Management et Workplace Visitor Management. Par la suite, l’application Workplace Space Mapping dotera les collaborateurs de plans d’étage interactifs, facilitant l’agencement des locaux.

Une meilleure gestion des réservations sur le lieu de travail peut permettre aux employés de ServiceNow et aux équipes d’Office Management d’économiser 109 000 heures par an, soit une économie totale de plus de 11 millions de dollars lorsque les locaux de ServiceNow seront occupés à leur pleine capacité.