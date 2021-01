Service Delivery Manager

janvier 2021 par Elite Cyber Group

Au sein de l'équipe du CSOC (Cyber Security Operation Center), vous travaillerez en tant que SDM Cybersécurité pour les clients externes.



Vos missions principales missions consisteront à assurer :



 Le pilotage fonctionnel transverse des activités Cyber pour un client:

o Orchestration des équipes d'analystes réparties sur plusieurs continents

o Point focal technique pour l'équipe CSIRT du client

 La performance attendue des services de la production Cyber ;

 La relation opérationnelle avec les clients et le(s) programme(s) pour la production Cyber ;

 Les moyens nécessaires à la production des services vis-à-vis des programmes ;

 Le pilotage des plans d'amélioration continue dans le cadre du service fourni et tout au long du contrat ;

 Le pilotage et coordination dans le cadre du foisonnement des activités Cyber pour les clients ;

 Réaliser les rapports périodiques pour les clients ;

 La gouvernance technique au travers des réunions opérationnelles et techniques hebdomadaires et mensuelles ;

 L'expertise, l'expérience technique au bénéfice de la qualité des opérations ;

 L'adéquation du service au juste contenu contractuel agréé avec les clients ;

 Les retours d'expérience sur la prestation.



Compétences demandées :

- Expérience de management dans le domaine d'exploitation des systèmes d'informations et de Cybersécurité

- Excellente compréhension de problématiques liées à la Cybersécurité

- Bonne connaissance de solution(s) de Cybersécurité (ex. : QRadar, Splunk, Nessus, Security Center, Tenable.IO, ThreatQuotient, sondes réseaux, ...)



Une expérience professionnelle antérieure dans un des domaines suivants serait un plus :

- Analyste dans une activité de Cybersécurité (Front Office ou Back Office Sécurité)

- Exploitation informatique dans un environnement de production



Le poste est basé à Saint-Ouen en région parisienne.



Comportemental : bon relationnel, communication structurée et ciblée permettant d'être en interface avec des clients d'un haut niveau d'exigence – Autonome, capacité à s'intégrer à une équipe et partager ses connaissances - Bonnes aptitudes rédactionnelles – Capacité d'adaptation - Intérêt pour la Cybersécurité, curieux d'apprendre et de comprendre, rigoureux et réactif

Sensibilisé à la protection de l'information et faire preuve de discrétion.

Salaire : 100000

Date annonce : 20/01/2021

Date de debut : 20/01/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...