SentinelOne sur le point d’acquérir Attivo Networks

mars 2022 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Attivo Networks, entreprise leader dans la sécurité de l’identité et la protection contre les mouvements latéraux. Cette acquisition permet à SentinelOne via l’IA d’étendre ses capacités de prévention, de détection et de réponse aux menaces basées sur l’identité et de devenir ainsi la norme en matière de XDR et accélère l’adoption du zero-trust par les entreprises.

Selon les termes de l’accord, SentinelOne va acquérir Attivo Networks dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions évaluée à 616,5 millions de dollars. La clôture de l’acquisition est prévue au cours du deuxième trimestre fiscal de SentinelOne, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et des conditions de clôture habituelles.

Selon Gartner[1], "l’utilisation abusive d’informations d’identification est désormais le principal vecteur utilisé lors d‘attaques".

Les hackers utilisent les failles de la gestion des identités et des accès pour s’introduire dans les environnements dits de confiance et progresser latéralement pour atteindre des cibles plus importantes.

Attivo Networks accompagne des clients internationaux, des grandes entreprises du Fortune 500 aux institutions gouvernementales, en les protégeant contre la compromission d’identité, l’escalade de privilèges et les attaques par mouvement latéral. Ensemble, SentinelOne et Attivo Networks vont fournir une sécurité d’identité complète sur Singularity XDR pour une protection autonome, comprenant :

Identity Threat Detection and Response : la suite d’Attivo pour l’identité offre une prévention, une détection et une réponse globales. Elle protège en temps réel contre le vol d’informations d’identification, l’escalade de privilèges, les mouvements latéraux, l’occultation des données, l’exposition de l’identité, et bien plus encore, en prenant en charge l’accès conditionnel et la stratégie zero-trust.

Identity Infrastructure Assessment : l’outil d’évaluation de l’identité d’Attivo fournit une visibilité instantanée sur les mauvaises configurations, les changements suspects de mots de passe et de comptes, les expositions de justificatifs d’identité, les accès non autorisés, ... de l’Active Directory permettant de réduire la surface d’attaque liée à l’identité.

Identity Cyber Deception : cette suite, basée sur le réseau et le cloud, incite les attaquants à se dévoiler. En détournant l’attaque à l’aide de différentes tactiques : fils d’Ariane, fichiers et adresses IP leurres, les entreprises gagnent du temps pour détecter, analyser et stopper les hackers et les menaces sans impacter les actifs de l’entreprise.