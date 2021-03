SentinelOne signe un partenariat stratégique avec Advens

mars 2021 par Marc Jacob

Par cette collaboration, Advens souhaite élargir ses capacités technologiques pour répondre aux attentes spécifiques de ses clients et SentinelOne entend renforcer sa présence auprès des grands-comptes et développer les services managés autour de sa solution.

Advens, qui prône le recours à l’EDR depuis quelques années, a également intégré à son panel de solutions le XDR, reconnu comme une technologie d’avenir face aux nouvelles menaces cyber.

C’est donc tout naturellement que le spécialiste s’est tourné vers SentinelOne, l’un des acteurs les plus matures dans ce domaine. Reposant sur une IA comportementale brevetée, la plateforme Singularity XDR de SentinelOne va permettre à Advens d’élargir son offre et de lutter contre les menaces les plus sophistiquées.

Ce partenariat permet également à SentinelOne de s’appuyer sur le savoir-faire d’Advens en matière de services opérés (MSSP) et de bénéficier ainsi de support supplémentaire sur la maintenance, la gestion des incidents, la supervision... Le XDR peut devenir la pierre angulaire d’un SOC moderne et efficace.

Plusieurs projets communs sont d’ores et déjà engagés.