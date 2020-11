SentinelOne reconnue parmi les entreprises à plus forte croissance pour la 2ème année consécutive

novembre 2020 par Marc Jacob

SentinelOne a été désignée par Deloitte Technology Fast 500™, comme l’une des entreprises qui connait la plus forte croissance en Amérique du Nord. Le palmarès Technology Fast 500™ récompense les 500 entreprises technologiques présentes dans les secteurs des médias, des télécoms, des sciences de la vie et de l’énergie, qui connaissent la plus forte croissance de leur chiffre d’affaires ces quatre dernières années en Amérique du Nord. D’après Deloitte, SentinelOne a affiché une croissance de +658% entre 2016 et 2019.

En 2019, SentinelOne, classée 7è entreprise à plus forte croissance en Amérique du Nord, a été reconnue comme l’entreprise à plus forte croissance dans la Silicon Valley et a été le seul spécialiste en cybersécurité figurant dans le Top 10 du Deloitte Technology Fast 500™. Le classement de cette année témoigne de l’innovation de la plateforme XDR de l’entreprise, conçue pour répondre aux nouvelles exigences du marché et pour maintenir sa croissance à un niveau élevé.

La plate-forme XDR Singularity de SentinelOne offre une vue d’ensemble sur le réseau d’entreprise, combinant, de manière transparente, des capacités de protection (EPP) et de détection/réponse (EDR), le contrôle des équipements IoT ainsi que la protection des conteneurs et cloud workload (CWPP). La semaine dernière, SentinelOne a levé 267 millions de dollars en série F. Depuis sa série E en février, sa valorisation a plus que triplé, dépassant les 3 milliards de dollars.