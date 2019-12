SentinelOne, reconnu dans la catégorie plates-formes de protection des postes de travail « Gartner Peer Insights Customers’ Choice »

décembre 2019 par Marc Jacob

SentinelOne annonce avoir été distingué « Gartner Peer Insights Customers’ Choice » dans la catégorie Plates-formes de protection des postes de travail, en novembre 2019. Pour la 2è année consécutive, SentinelOne fait partie des éditeurs les mieux notés et a été élu « Customer’s Choice » en Amérique du Nord et en EMEA. Une distinction qui confirme l’excellente satisfaction client ainsi que l’engouement du marché pour un acteur en passe de devenir incontournable.

Le « Gartner Peer Insights Customers’ Choice » se base sur les avis et commentaires des clients, il s’agit de la 3è distinction décernée par le Gartner en 2019, signe d’une réelle reconnaissance aussi bien des clients que du secteur. Ainsi, SentinelOne confirme en 2019 sa position pour la 3ème année consécutive dans la catégorie visionnaire du Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms [1], saluant l’exhaustivité de sa vision. SentinelOne a également été cité dans les trois scénarios d’utilisation du rapport d’étude 2019 Gartner Critical Capabilities [2]. Ces distinctions mettent en lumière les atouts de la solution unifiée EPP-EDR de SentinelOne auprès d’entreprises cherchant à compléter leurs solutions de protection des postes de travail existantes avec des fonctionnalités de détection ou à adopter une toute nouvelle approche.

SentinelOne a obtenu une note globale de 4,9 sur 5 sur le marché des plates-formes de protection des postes de travail, soit la meilleure note attribuée au cours des 12 derniers mois, aux éditeurs en lice pour la distinction « Customers’ Choice », sur la base de 177 avis vérifiés.

SentinelOne assure la convergence de deux univers historiquement distincts - l’EPP (protection) et l’EDR (détection et réponse) - sans compromis. Sa plate-forme unique utilise des modèles d’intelligence artificielle comportementale et statique brevetés pour offrir des capacités autonomes, perturbant le moins possible les performances. Cette plate-forme anticipe et protège les postes de travail, périphériques IoT, containers et charges de travail dans le cloud des activités malveillantes, à n’importe quel stade de l’attaque - depuis l’exploitation d’une vulnérabilité jusqu’à la toute dernière charge utile délivrée - le tout à la vitesse des machines.