SentinelOne nomme Paolo Ardemagni à la tête de son pôle commercial d’Europe centrale et méridionale

mai 2020 par Marc Jacob

SentinelOne annonce la nomination de Paolo Ardemagni à la tête de son équipe commerciale en Europe continentale. Il sera chargé d’optimiser les opportunités d’expansion autour de Singularity, sa plate-forme de sécurisation de bout en bout. Fort d’une expérience de plus de 28 ans dans le développement commercial de grands noms de la cybersécurité, Paolo Ardemagni a constitué et fait évoluer les équipes commerciales régionales et a travaillé en étroite collaboration avec des distributeurs pour générer une hyper-croissance.