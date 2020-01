SentinelOne nomme Daniel Kollberg, Vice-Président EMEA

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

SentinelOne, spécialiste des solutions autonomes de protection des postes de travail, a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Daniel Kollberg au poste de Vice-Président EMEA. Cette nomination soutient la croissance record de l’entreprise à travers le monde, et sa volonté de devenir un leader de la cybersécurité, en mettant l’intelligence artificielle au service des organisations afin de les protéger contre toutes les attaques, à chaque étape de leur cycle de vie.

Au cours des six derniers mois, SentinelOne a plus que triplé son activité dans la zone EMEA, suite à de nombreuses signatures clients en Europe du Sud, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. SentinelOne accompagne des centaines d’entreprises qui se sont distinguées dans le classement Forbes Global 2000 et trois dans le classement Fortune 10, dont de très belles références, bien connues dans la région : Aston Martin, Casino, Monoprix, Savencia, About You ou encore Berlitz. Toutes ont remplacé leur antivirus d’origine par la solution EPP (Protection) et EDR (Détection et Réponse) de SentinelOne. Daniel Kollberg jouera un rôle essentiel dans la poursuite de la croissance de l’entreprise et dans son expansion au sein de la région EMEA.

Daniel met au service de SentinelOne plus de 25 années d’expérience dans les secteurs de la cybersécurité et des solutions informatiques. Avant de rejoindre l’entreprise, Daniel a été Vice-Président, EMEA Service Providers chez Palo Alto Networks, où il a contribué au développement et à l’explosion de l’entreprise ces cinq dernières années. Chez SentinelOne, Daniel collaborera étroitement avec l’équipe de direction exécutive pour mettre en place d’ambitieux plans de croissance au sein de la zone EMEA.

En tant que spécialiste de la cybersécurité enregistrant la croissance la plus rapide dans la région EMEA et à travers le monde, SentinelOne réunit deux domaines historiquement séparés, l’EPP et l’EDR, en une seule solution, sans compromis. Sa plateforme unique utilise des modèles d’intelligence artificielle comportementaux et statiques pour fournir des fonctionnalités autonomes, avec le moins d’impact possible sur les performances de l’entreprise. La plateforme anticipe les menaces et protège les terminaux, les objets connectés, les conteneurs et les charges de travail dans le cloud contre toutes activités malveillantes, le tout à chaque étape de l’attaque et à vitesse grand V.