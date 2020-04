SentinelOne lance de nouveaux tableaux de bord personnalisables et outils de reporting

avril 2020 par Marc Jacob

SentinelOne annonce le lancement de nouveaux tableaux de bord personnalisables et outils de reporting. Ces nouvelles fonctionnalités positionnent le spécialiste des solutions autonomes de protection des postes de travail au cœur des opérations de sécurité des entreprises. Pour un reporting encore plus personnalisé, SentinelOne propose également l’intégration de visualisation de données, clé en main, avec les solutions phares de business intelligence Tableau et PowerBI.

Ces nouveaux outils permettent aux entreprises de tirer pleinement bénéfice de leurs données de sécurité. Ils offrent une visualisation inédite sur l’état des opérations de sécurité ainsi qu’un retour sur investissement significatif.

Les nouveaux tableaux de bord et outils de reporting SentinelOne complètent la mission de sa plate-forme Singularity, qui consiste à déjouer, en permanence, chaque attaque sur l’ensemble des points d’exposition des entreprises. Toutes les données issues de la plate-forme SentinelOne - protection des postes de travail (EPP), détection et réponse (EDR), sécurité de l’Internet des objets (IoT) et protection des conteneurs de type Docker (CWPP) - sont centralisées dans un seul et même tableau de bord - défini par l’utilisateur - qui peut être aisément chargé, intégré à des outils décisionnels et associé à de rapports totalement personnalisés.

Les clients peuvent configurer plus d’une cinquantaine de widgets différents, définir la fréquence du reporting et personnaliser entièrement les tableaux de bord et rapports en fonction des préférences d’utilisation des différents utilisateurs et publics. L’exigence de SentinelOne en matière de rapports intégrés permet aux clients d’importer, de réorganiser et de redimensionner les widgets sur une zone de travail, et de tous les actionner.

Les données issues de la plate-forme SentinelOne sont exploitées en temps réel dans des tableaux de bord, et peuvent être intégrées à divers outils décisionnels, dont Tableau, PowerBI, Splunk et Excel. Des connecteurs et modèles prêts à l’emploi, fournis en standard, éliminent les difficultés liées aux API en combinant des ensembles de données disparates pour la business intelligence (BI) et le reporting. Doté d’outils de reporting hors pair, SentinelOne permet de programmer et de fournir, sous divers formats prédéfinis, de précieuses informations et analyses adaptées aux besoins de chaque public : RSSI, DG, Conseil d’administration...