SentinelOne lance S Ventures, son fonds d’investissement

septembre 2022 par Marc Jacob

S Ventures investira à toutes les étapes du cycle de vie des startups, en mettant l’accent sur les entreprises de cybersécurité et de données à même d’apporter des cas d’usages innovants à Singularity Marketplace, l’écosystème d’applications ouvert de SentinelOne.

Les récents investissements de S Ventures comprennent :

Armorblox, une plateforme disruptive de sécurisation des emails basée sur l’API qui s’appuie sur le machine learning et le NPL (traitement du langage naturel) pour détecter et prévenir les menaces sophistiquées.

Noetic Cyber, plateforme de gestion et de contrôle continue des actifs cyber qui offre aux équipes une visibilité unifiée ainsi que des informations exploitables sur la sécurisation de tous les actifs de l’entreprise, on-premise ou dans le cloud

« Grâce à l’investissement de S Ventures et à notre intégration sur Singularity XDR, les informations détaillées sur les attaques via email et les tentatives de vols de données qu’Armorblox bloque peuvent désormais être mutualisées pour automatiser des investigations et des réponses plus fines. », a déclaré DJ Sampath, cofondateur et CEO d’Armorblox.

« Grâce à l’appui de S Ventures et Singularity XDR, nous fournissons aux équipes de sécurité des informations et des renseignements déterminants sur les actifs pour ainsi, les aider à mieux gérer leur surface d’attaque et réduire les cyber risques », a déclaré Paul Ayers, cofondateur et CEO de Noetic Cyber.

A ces investissements s’ajoutent ceux de Torq, une plateforme no-code d’automatisation de la sécurité qui accélère les workflows complexes de réponse aux menaces, et de Laminar, une plateforme offrant une observabilité complète des données dans l’ensemble du cloud public afin de réduire la surface d’attaque et de détecter les fuites de données en temps réel.

Au-delà de ces investissements stratégiques, SentinelOne contribuera à encourager l’innovation des entreprises suivie par le fonds en accélérant la mise sur le marché et le développement technologique. Les jeunes entreprises ou start-ups bénéficieront ainsi d’une exposition accrue sur la marketplace Singularity et l’écosystème technologique de SentinelOne. Elles pourront également compter sur une mise en commun des campagnes marketing et des opportunités offertes par le réseau de partenaires de SentinelOne.