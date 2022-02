SentinelOne lance DataSet

février 2022 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. annonce le lancement de DataSet, sa solution d’analyse des données. Mettant à profit l’acquisition de Scalyr, DataSet va au-delà des données liées uniquement à la cybersécurité pour proposer une plateforme globale ultra performante, autorisant les requêtes de données à la volée, tout en permettant de les analyser, d’en tirer des enseignements et de les conserver.

La plate-forme Singularity XDR de SentinelOne a été spécialement conçue pour assurer une protection autonome contre les menaces en abordant la cybersécurité par l’angle des données. À partir d’ensembles d’évènements qui les alimentent, des modèles IA déterminent instantanément si des comportements sont normaux ou malveillants. Différentes sources données permettent de définir des scénarios contextualisés générés par des machines dans toute l’entreprise, apportant de la visibilité et une réponse adaptée. Des requêtes EDR et XDR dotent les chasseurs de menaces de jeux de données soigneusement sélectionnées pour contrer les hackers. Chacun des aspects de la cybersécurité autonome de SentinelOne s’appuie sur une expertise orientée données. Sa méthodologie passe par le traitement, en temps réel, de plusieurs pétaoctets de données et ce de façon exponentielle.

DataSet est une plateforme de données d’entreprise flexible, cloud native, conçue pour tous les types de données, actives ou historiques, à l’échelle du pétaoctet. En évitant les contraintes inhérentes aux schémas de données et de requêtes, DataSet permet de traiter des quantités massives de données dynamiques en temps réel. Il garantit ainsi la vitesse, des performances et une efficacité inégalées sur la gestion des logs, l’analyse des données et l’envoi des alertes, le tout dans un cadre sécurisé et conforme aux règles de confidentialité.

Asana, Copart, TomTom et DoorDash ont choisi DataSet pour analyser tous types de données, en temps réel ou passé. Les DTI, DSI, équipes ingénierie et opérations IT retiennent DataSet, en remplacement d’Elastic et de Splunk, pour exploiter la puissance de leurs données. Les solutions de données traditionnelles sont onéreuses, lentes et incapables de s’adapter à grande échelle au rythme, en temps réel, qu’exigent les entreprises et les technologies. À l’ère de la data, les entreprises capables d’exploiter le plus efficacement possible leurs données auront une longueur d’avance sur leurs marchés respectifs.