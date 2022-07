SentinelOne intègre le programme Service Ready d’AWS Graviton

juillet 2022 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. annonce la prise en charge d’AWS Graviton et son intégration dans le programme Graviton Service Ready. Singularity XDR sécurisant les instances Amazon EC2 alimentées par les processeurs AWS Graviton, SentinelOne garantit que les entreprises peuvent tirer parti, en toute sécurité, de la suite complète d’options d’infrastructure d’AWS.

Amazon EC2 offre le plus vaste portefeuille d’instances de calcul, dont la plupart sont alimentées par des processeurs Intel et AMD de dernière génération. Les processeurs AWS Graviton offrent encore plus de flexibilité pour aider les clients à optimiser les performances et les coûts de leurs workloads. Le processeur Graviton équipe les instances Amazon EC2 (pour une utilisation globale) qui sont ainsi optimisées pour le calcul et pour la mémoire. Les clients bénéficient d’un rapport qualité/prix jusqu’à jusqu’à 40 % supérieur à celui des instances comparables basées sur x86 de la génération actuelle pour une grande variété de workloads, notamment les serveurs d’applications, les microservices, le calcul haute performance, l’inférence d’apprentissage automatique basée sur le CPU, le codage vidéo, l’automatisation de la conception électronique, les jeux, les bases de données open-source et les mémoires caches.

SentinelOne est prêt à être déployé sur AWS Graviton, les clients peuvent donc tirer pleinement parti du portefeuille complet d’options d’infrastructure d’AWS sans craindre que leurs projets de migration vers le cloud ne soient compromis par des problèmes de sécurité. Les hackers se concentrent de plus en plus sur les machines virtuelles et les workloads dans le cloud. La plateforme Singularity de SentinelOne compte une protection, un EDR et un contrôle des applications alimentés par l’IA pour protéger les workloads à travers les domaines cloud natif et hybride, en identifiant et en neutralisant les menaces avant qu’elles n’affectent l’environnement cloud.