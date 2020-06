SentinelOne fournisseur de cybersécurité officiel d’Aston Martin

juin 2020 par Marc Jacob

Fondée en 1913, Aston Martin crée depuis plus d’un siècle, des automobiles d’exception construites selon les valeurs de la marque - la beauté, le savoir-faire et l’art - et incarne le luxe du patrimoine britannique.

Face à l’intensification des menaces, Aston Martin a investi significativement afin d’opérer un changement majeur dans son programme de cybersécurité en remplaçant les antivirus traditionnels par une solution basée sur l’intelligence artificielle en mode cloud. Les antivirus en place n’étaient plus adaptés, ni à la protection contre les malwares modernes ni à la recrudescence des attaques par ransomware. En outre, leur gestion monopolisait un trop grand nombre de collaborateurs, et l’expérience utilisateurs chez Aston Martin Lagonda n’était pas à la hauteur. Évoluant au sein d’un environnement informatique complexe associant des charges de travail Windows, Mac, Linux et cloud, mais aussi des stations de travail CAO, IAO et dessin très pointues, Aston Martin Lagonda avait besoin d’une solution technologique capable de jongler, en toute transparence, entre différents systèmes d’exploitation et dotée d’API robustes facilitant l’intégration entre les piles technologies et cybersécurité.

« Nous devions écarter toutes les solutions qui gêneraient nos utilisateurs, en particulier nos ingénieurs et designers », commente Steve O’Connor, directeur des technologies de l’information chez Aston Martin Lagonda. « Nous voulions une plate-forme simple à utiliser et quasi invisible pour les utilisateurs, mais qui nous inspirerait une confiance totale et nous garantirait une sécurité absolue. Qui plus est, Aston Martin Lagonda ne cessant d’innover, nous voulions une solution évolutive. »

« Nous avons été impressionnés par la rapidité avec laquelle SentinelOne s’est imposé sur le marché de la sécurité des entreprises, avec des fonctionnalités qui n’existaient chez aucun autre éditeur », poursuit Steve O’Connor. « Trois éditeurs ont été présélectionnés pour leur POC (proof of concept). Lors de cette phase, SentinelOne s’est clairement distingué par rapport à d’autres éditeurs bien connus. Nous avons constaté une protection inégalée et un nombre très faible de faux positifs. Par ailleurs les utilisateurs ont été convaincus, tous systèmes d’exploitation confondus. »

La plateforme Singularity de SentinelOne est le fruit d’une approche orientée produit, optimisée par des outils d’IA et de machine learning brevetés. Elle est capable non seulement de prévenir les attaques, mais aussi de repousser chaque menace, de manière autonome, déchargeant ainsi le personnel technique tout en garantissant qu’aucune menace ne passera à travers les mailles du filet. Aston Martin Lagonda a pu bénéficier d’une sécurisation globale grâce au service Vigilance MDR (détection et réponse managées) de SentinelOne, qui offre une évolutivité via son centre opérationnel de sécurité 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an, et protège contre les menaces les plus avancées.

« Lors du POC, nous avons compris presque immédiatement que SentinelOne était la solution idéale pour nous. Son déploiement a même été encore plus facile que prévu, malgré la complexité de notre environnement. Observer la plate-forme SentinelOne s’attaquer de front aux menaces - que nos antivirus en place laissaient passer - a été un grand moment pour toute l’équipe », précise Steve O’Connor.

Aston Martin Lagonda rejoint de nombreux clients qui ont récemment choisi SentinelOne pour remplacer leurs antivirus traditionnels ou de nouvelle génération. L’éditeur a enregistré une croissance exceptionnelle dans la région EMEA, où il a notamment sécurisé ces derniers mois, plusieurs dizaines d’entreprises évoluant dans les services financiers, le commerce, l’industrie et l’administration, comptant plus de 50 000 postes.

« C’est un honneur de sécuriser les effectifs, les plates-formes et les systèmes d’Aston Martin Lagonda. Nous sommes convaincus que l’approche brevetée de SentinelOne offre non seulement des niveaux de protection et de visibilité inégalés, mais qu’elle est également fidèle à l’expérience que nous offrons à plus de 4 000 entreprises de premier plan à travers le monde. Avec SentinelOne, Aston Martin Lagonda passe à la vitesse supérieure en matière de cyberdéfense, tout en réduisant le temps et les dépenses d’exploitation nécessaires au fonctionnement d’une opération mondiale de cybersécurité », conclut Nicholas Warner, directeur des services opérationnels chez SentinelOne.