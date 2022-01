SentinelOne et ServiceNow associent leurs technologies pour intégrer la sécurité au système d’information

janvier 2022 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. annonce l’intégration de l’application SentinelOne à l’offre de ServiceNow Security Incident Response (SIR). Cette collaboration permet d’associer les équipes IT et Sécurité pour une réponse aux incidents plus efficace.

En intégrant directement SentinelOne à ServiceNow®, les entreprises peuvent désormais s’appuyer sur la plateforme ServiceNow pour réagir plus efficacement aux menaces. Cette intégration permet aux équipes IT et Sécurité d’établir plus rapidement un plan de réponse aux incidents coordonné, complet et automatisé dans les environnements endpoints et cloud. L’application est disponible via la plateforme Singularity de SentinelOne et le store ServiceNow®.

Alors que les ransomwares et autres formes de malwares ne cessent d’augmenter, les équipes IT et Sécurité doivent mener des actions coordonnées pour prévenir les attaques. Malheureusement, nombre d’entreprises s’appuient sur divers outils sans aucune interaction entre eux pour mettre en place leur stratégie de cybersécurité. L’inefficacité et la multiplication des alertes qui en résultent entraînent des actions inutiles qui font courir un risque à l’entreprise. Les solutions XDR changent le paradigme, en reconsidérant la cybersécurité comme un ensemble de données et de workflows ayant besoin d’être automatisés.

L’application SentinelOne App for ServiceNow® Security Incident Response synchronise instantanément les menaces identifiées par SentinelOne avec le module ServiceNow Incident Response dans le cadre d’une architecture de sécurité unifiée. ServiceNow® permet à un administrateur sécurité de visualiser tous les détails pertinents de l’incident liés à la menace (statut, contexte, notes supplémentaires générées sur l’une des deux plateformes). Lorsqu’il détermine qu’une action corrective doit avoir lieu, ServiceNow® peut alors déclencher des actions de réponse automatisées à partir de la console SentinelOne pour supprimer la menace, la mettre en quarantaine ou y remédier en temps réel.

L’application SentinelOne pour ServiceNow Security Incident Response est disponible dès maintenant sur la marketplace Singularity de SentinelOne.