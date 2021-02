SentinelOne est nommé fournisseur officiel de cybersécurité de l’écurie Aston Martin Cognizant Formula One™

février 2021 par Marc Jacob

Cette nouvelle collaboration avec l’équipe Aston Martin Cognisant Formula One™ fait suite au partenariat, de SentinelOne avec Aston Martin Lagonda. En 2018, le célèbre constructeur automobile a choisi la plateforme Singularity XDR de SentinelOne pour repenser son approche de la cybersécurité. La marque entendait ainsi protéger chaque actif, dispositif IoT et terminal grâce à une technologie alimentée par l’IA, permettant d’anticiper et s’adapter aux cyberattaques à la vitesse de la machine.

"Les synergies entre Aston Martin et SentinelOne sont fortes, et c’est un honneur de soutenir le retour très attendu sur les circuits de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One™ » déclare Tomer Weingarten, CEO et co-fondateur de SentinelOne. "Nous partageons la passion de l’innovation, une volonté de bousculer le statu quo et la conviction que la vitesse est primordiale. Ces principes sont les fondements de ce partenariat. Ils symbolisent la puissance de l’écurie Aston Martin Cognizant Formula One™ associée à SentinelOne".

La plateforme XDR de SentinelOne évolue en permanence pour protéger de manière proactive les grandes entreprises et institutions, telles qu’Aston Martin, contre les menaces avancées. Dans une infrastructure complexe et dynamique, l’équipe d’Aston Martin Cognizant Formula One™ traite des quantités massives de données. Afin de rester compétitive, toutes ces informations doivent être sécurisées. En tant que fournisseur officiel, SentinelOne propose à l’écurie une cybersécurité qui s’adapte aux menaces et les bloque en temps réel de manière autonome. SentinelOne protège l’équipe - sur le circuit automobile et en dehors - de toute attaque, à chaque étape du cycle de vie de la menace.

« Je suis très heureux que SentinelOne soit l’un des principaux fournisseurs d’Aston Martin Cognizant Formula One™, à l’heure où nous mettons tout en œuvre pour ramener Aston Martin au sommet du sport automobile international » déclare Lawrence Stroll, président de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One™. « Suite à des échanges constructifs avec Tomer, il apparait évident que nos deux entreprises ont beaucoup de points communs. Ce partenariat, très concret, permettra d’améliorer les performances et le bon fonctionnement de notre équipe, en toute sécurité. »

Officiellement lancée en mars prochain, l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One™, fera ses débuts en Grand Prix le 28 mars à Bahreïn.