SentinelOne élargit son écosystème de partenaires avec Arista, Fidelis Cybersecurity et Vectra

octobre 2021 par Marc Jacob

SentinelOne annonce que de nouvelles intégrations NDR (Network Detection and Response) avec Arista, Fidelis Cybersecurity et Vectra sont désormais disponibles sur sa plateforme Singularity. L’écosystème, en constante expansion, permet d’obtenir une visibilité globale, une protection et une automatisation couvrant la globalité de la surface d’attaque de l’entreprise.

Awake Security, la division de sécurité NDR d’Arista Networks, Fidelis Cybersecurity et Vectra AI rejoignent l’écosystème SentinelOne pour intégrer la plateforme Singularity XDR aux capacités de détection et de réponse des réseaux (NDR) :

Awake Security - la solution, associée à SentinelOne, fournit une détection complète des menaces, une réponse rapide et efficace, un cloisonnement des endpoints et des capacités d’analyse Forensic. Alors qu’Arista rassemble l’activité réseau connexe dans une carte de cyberattaques plus étendue, SentinelOne fournit une connaissance contextuelle en enrichissant les données provenant des endpoints gérés telles que le nom du dispositif, le dernier utilisateur connecté, les détails du système d’exploitation et autres caractéristiques.

Fidelis Cybersecurity - Associée à SentinelOne, la solution aide les entreprises à identifier et à mettre rapidement en quarantaine les menaces et les cybercriminels, à enquêter et à hiérarchiser les risques, et à stopper efficacement les menaces en cours. Ensemble, ils offrent une vue complète de la surface d’attaque avec une visibilité, une détection, une enquête et une réponse unifiées sur les endpoints - gérés ou non - le réseau, la messagerie et les environnements cloud.

Vectra AI s’intègre à SentinelOne pour fournir des capacités complètes de visibilité, de détection, de hiérarchisation et de réponse pour les hôtes, les workloads et les identités à travers les vecteurs d’attaque du cloud, du réseau et des endpoints. La solution combinée, fondée sur l’automatisation et l’intelligence artificielle, conjugue étroitement les capacités de deux solutions pour stopper les attaques, réduire leur « temps de séjour » ainsi que les mouvements latéraux des attaquants.

L’écosystème SentinelOne Singularity se développe rapidement avec des solutions conjointes de threat intelligence, SIEM, CASB, sandboxing, automatisation des flux de travail. Des intégrations sont disponibles avec une automatisation no-code, offrant une protection collaborative en profondeur, des opérations et des flux de travail rationalisés, ainsi que des capacités de réponse inter-systèmes unifiées.