SentinelOne, distingué sur la liste Disruptor 50 de CNBC

juin 2020 par Marc Jacob

SentinelOne annonce qu’elle rejoint la liste Disruptor 50 de CNBC pour l’édition 2020. Elle est la seule société de cybersécurité à y figurer. La liste recense les 50 entreprises privées dont les innovations révolutionnent le monde et témoigne de la capacité de SentinelOne à offrir aux entreprises une solution innovante, efficace, facile à gérer et capables de répondre aux cyberattaques actuelles. Les algorithmes d’IA brevetés de SentinelOne sont déployés sur des millions d’endpoints à travers le monde, traitent des milliards d’incidents/ en temps réel et identifient plus de cinq attaques inédites par seconde.

SentinelOne est la seule plateforme de cybersécurité totalement autonome qui intègre des capacités de prévention, de détection/réponse sur chaque ressource de l’entreprise depuis les postes de travail et dispositifs IoT jusqu’aux conteneurs et workloads dans le cloud.

SentinelOne s’appuie sur des modèles d’IA statiques et comportementaux brevetés qui fournissent une protection optimale sans impacter les performances de l’IT. Avec SentinelOne, les entreprises font évoluer leur cybersécurité grâce à une solution basée sur l’intelligence artificielle qui offre une transparence totale sur tout ce qui se passe sur le réseau à la vitesse des machines et remplace avec succès les antivirus traditionnels.

En février, SentinelOne a levé 200 millions de dollars en série E, portant la valeur de l’entreprise à 1,1 milliard de dollars. Auparavant, l’éditeur avait été nommée 7è entreprise à la plus forte croissance en Amérique du Nord, à la plus forte croissance de la Silicon Valley, et était la seule entreprise de cybersécurité distinguée dans le top 10 du Deloitte Technology Fast 500™. SentinelOne est également la seule entreprise de protection des endpoints à figurer dans le classement CB Insights AI 100 et dans la liste Forbes AI 50. Enfin, les clients apprécient l’ergonomie de SentinelOne, comme en témoignent la note de Gartner Peer Insights (4,9/5) et les prix Gartner Customers’ Choice Awards dans les catégories EPP et EDR.

La liste Disruptor 50 de CNBC met en avant les 50 entreprises qui se sont distinguées par leur capacité à faire d’une nouvelle technologie révolutionnaire, un business model rentable et qui composeront les grandes entreprises de demain. Parmi les précédents lauréats figurent Uber, SpaceX et Spotify.