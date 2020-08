SentinelOne, distingué pour son innovation EPDR par KuppingerCole

août 2020 par Marc Jacob

SentinelOne vient d’être reconnu comme le fournisseur phare de l’innovation EPDR (Endpoint Protection, Detection, and Response) dans le rapport Market Compass de KuppingerCole 2020 pour la protection et la détection/réponse des endpoints. Grâce à sa plateforme autonome, SentinelOne a obtenu les meilleures notes pour 8 des 9 critères du rapport, ce qui témoigne de sa capacité à offrir aux entreprises une solution innovante et efficace, capable de répondre aux cyberattaques actuelles.

KuppingerCole est l’un des principaux analystes européens sur les secteurs de la sécurité de l’information, de la gestion des identités et des accès, de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité et de la transformation numérique. Dans son dernier rapport Market Compass, SentinelOne a obtenu des notes très élevées pour la sécurité, l’interopérabilité, la convivialité, le déploiement, la protection contre les logiciels malveillants, la détection de menaces, les réponses automatisées et les fonctions communes. Le rapport met en évidence les fonctionnalités avancées de SentinelOne en matière d’EDR, ses capacités de détection de pointe et son aptitude à remplacer plusieurs types d’outils de sécurité des endpoints et des réseaux par une solution unique pour prévenir, détecter, analyser et répondre aux cyber-menaces sur l’ensemble des ressources informatiques de l’entreprise, depuis les postes de travail et dispositifs IoT jusqu’aux conteneurs et workloads dans le cloud.

Seule plateforme de cybersécurité totalement autonome qui englobe des capacités de prévention et de détection/réponse sur les terminaux, les dispositifs IoT et les conteneurs et workloads dans le cloud, SentinelOne s’appuie sur des modèles d’IA statiques et comportementaux brevetés qui fournissent une protection optimale sans impacter les performances IT. Avec SentinelOne, les entreprises font évoluer leur cybersécurité grâce à une solution basée sur l’intelligence artificielle qui offre une transparence totale sur tout ce qui se passe sur le réseau à la vitesse des machines et remplace avec succès les anti-virus traditionnels.

Le Market Compass de KuppingerCole fournit une analyse détaillée du marché de la protection et de la détection/réponse des endpoints afin d’aider les leaders de la sécurité de l’information à trouver les bons fournisseurs et les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins en matière de cybersécurité.