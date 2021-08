SentinelOne annonce un partenariat avec Red Canary

août 2021 par Marc Jacob

La plateforme des opérations de sécurité de Red Canary combine la télémétrie de SentinelOne avec des renseignements uniques sur les menaces pour détecter les nouvelles menaces et y répondre efficacement. Les clients qui cherchent à migrer d’un ancien produit EDR vers SentinelOne peuvent utiliser Red Canary pour le faire sans impacter leurs opérations de sécurité.

Face à l’augmentation des ransomwares, les organisations de toutes tailles luttent contre la vitesse et la sophistication des attaques actuelles. Les entreprises optent ainsi pour des éditeurs de solution de détection et de réponse gérées (MDR) pour renforcer le travail de leurs équipes internes et acquérir l’expertise nécessaire pour gérer des programmes de cybersécurité majeurs. Grâce à ce partenariat, les clients de Red Canary ont accès à la plateforme Singularity XDR de SentinelOne pour regrouper en une plateforme XDR unique et autonome des capacités de protection (EPP) et de détection/réponse (EDR) des terminaux, de sécurité de l’Internet des objets (IoT) et de protection des conteneurs et charges de travail dans le Cloud (CWPP).

La plateforme Singularity XDR de SentinelOne utilise une IA comportementale brevetée pour surveiller, cartographier et contextualiser les données sur les terminaux, les workloads dans le cloud et les appareils IoT. Le résultat de la connexion des données de surface d’attaque et de réseau sont sous forme de storylines synthétiques. Ces storylines notent le risque, déterminant le moment précis où l’activité malveillante se produit et prenant des mesures autonomes pour arrêter et remédier aux changements non autorisés à la vitesse de la machine. La visibilité et les réponses autonomes fournies par la technologie Storyline permettent aux partenaires MDR de personnaliser la prestation de services par le biais de la plateforme Singularity XDR de SentinelOne.