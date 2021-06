SentinelOne annonce le lancement de son projet d’offre publique initiale

juin 2021 par Marc Jacob

SentinelOne annonce qu’elle prévoit le lancement de son projet d’offre publique initiale. SentinelOne a déposé une déclaration d’enregistrement auprès de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (U.S. Securities and Exchange Commission) afin d’émettre 32 000 000 actions ordinaires de catégorie A. En outre, SentinelOne souhaite accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 4 800 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires. Le prix de l’offre publique initiale devrait se situer entre 26,00 $ et 29,00 $ par action. SentinelOne entend inscrire ses actions ordinaires de catégorie A à la Bourse de New York sous le symbole "S".

Morgan Stanley et Goldman Sachs & Co. LLC agiront en qualité de principaux organisme d’enregistrement et représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement proposé pour l’offre proposé. BofA Securities, Barclays Capital Inc. et Wells Fargo Securities agiront en tant que gérants actifs pour l’offre. UBS Investment Bank, Jefferies LLC, et Deutsche Bank Securities Inc. sont nommés gestionnaires de livres supplémentaires. Piper Sandler, BTIG, Cowen, Needham & Company, LLC, Loop Capital Markets LLC, Drexel Hamilton et R. Seelaus & Co. LLC agiront en tant que co-gestionnaires de l’offre proposée.

En plus des actions vendues dans le cadre de l’offre publique, SentinelOne a annoncé que certains de ses actionnaires existants ont accepté, sous réserve de certaines conditions réglementaires, d’acheter un certain nombre de ses actions ordinaires de catégorie A, pour un prix d’achat total d’environ 50 millions de dollars, à un prix égal au prix de l’offre publique initiale. La vente de ces actions ne sera pas enregistrée au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié.

L’offre proposée sera faite uniquement au moyen d’un prospectus. Des copies du prospectus préliminaire peuvent être obtenues auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ou Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, ou par téléphone au 1-866-471-2526, ou par mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC (Securities and Exchang Commission) mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, et les offres d’achat ne peuvent être acceptées, avant que la déclaration d’enregistrement ne devienne effective. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou juridiction.