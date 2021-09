SentinelOne annonce la création d’un centre de R&D en République Tchèque

septembre 2021 par Marc Jacob

SentinelOne annonce l’ouverture d’un nouveau bureau et centre d’innovation à Prague. Le nouveau site se concentrera sur le développement de produits pour venir renforcer le travail des équipes actuelles qui couvrent l’Amérique, l’Europe et l’Asie.

SentinelOne prévoit de créer 100 nouveaux emplois au cours des 12 prochains mois et de s’appuyer ainsi sur l’expertise technique des talents locaux, créant ainsi des opportunités économiques et professionnelles.

Martin Matula, récemment nommé Vice President et General Manager Engineering du site de la République Tchèque, dirige l’ingénierie des produits dans la région avec pour objectif d’innover rapidement et de lancer régulièrement de nouveaux produits. Il sera chargé de piloter la croissance de l’équipe d’ingénierie en République Tchèque et de l’étendre à l’Europe centrale et orientale.