SentinelOne annonce l’intégration de Zscaler

février 2022 par Marc Jacob

SentinelOne, Inc. annonce l’intégration de Zscaler™ qui facilite la gestion de la sécurité des entreprises en offrant une visibilité de bout en bout, une réponse automatisée et un accès contrôlé. SentinelOne et Zscaler fournissent donc une détection et une remédiation optimales des menaces sur les réseaux, les endpoints et les applications cloud. Ils facilitent ainsi l’adoption et la mise en place de politiques zero-trust pour sécuriser les utilisateurs, les devices et les applications.

Grâce à cette approche commune, Singularity XDR intègre les données de Zscaler offrant une visibilité de bout en bout. Les équipes SOC peuvent désormais disposer de données contextualisées sur les activités anormales et accélérer les investigations et le triage des menaces. Les analystes disposent par ailleurs de réponses automatiques et manuelles de Singularity XDR, limitant la capacité d’un attaquant à s’infiltrer et à lancer une attaque.

La solution commune renforce également l’approche zero-trust en orchestrant les politiques de façon automatisée. Le contrôle coordonné de l’accès des utilisateurs via Zscaler Zero Trust ExchangeTM fournit un accès conditionnel sécurisé aux applications privées et SaaS. SentinelOne, de son côté, donne des détails sur l’état des appareils connectés.

Le recours toujours plus important au travail hybride et au BYOD favorise la multiplication des vecteurs d’attaque. Les entreprises ont dès lors du mal à sécuriser un nombre croissant d’actifs vulnérables à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre traditionnel du réseau. Les équipes de sécurité sont confrontées à des outils et des données en silos qui les empêche d’avoir un contexte et une compréhension appropriés. L’intégration SentinelOne/Zscaler simplifie la sécurité de l’entreprise sur l’ensemble du réseau, du endpoint jusqu’au cloud.