SentinelOne à présent disponible sur la Marketplace d’Amazon Web Services

janvier 2020 par Marc Jacob

SentinelOne annonce la disponibilité de sa solution unifiée EPP (protection) et EDR (détection et réponse) sur AWS Marketplace. Les clients d’Amazon Web Services (AWS) vont désormais pouvoir acheter et déployer SentinelOne via leur compte, quel que soit l’emplacement de leurs postes de travail.

SentinelOne assure la convergence de deux univers historiquement distincts - l’EPP et l’EDR. Sa plate-forme unique utilise des modèles d’intelligence artificielle comportementale et statiques brevetés pour offrir des capacités autonomes, impactant le moins possible les performances. Elle anticipe et protège les postes de travail, les appareils non managés connectés à l’IoT et les charges de travail dans le cloud contre les activités malveillantes. Elle intervient à n’importe quel stade de l’attaque - depuis l’exploitation d’une vulnérabilité jusqu’à la toute dernière charge utile délivrée - le tout à la vitesse des machines. Les actuels clients AWS ont désormais la possibilité de déployer l’agent SentinelOne sur leurs charges de travail AWS afin d’exploiter immédiatement ces nouvelles capacités.

Via AWS, les clients SentinelOne sont désormais en mesure de déployer rapidement et efficacement la solution pour les postes de travail afin de bénéficier d’une visibilité et d’une protection immédiates contre les menaces. L’agent SentinelOne peut être installé sur les trois principaux systèmes d’exploitation (Mac, Windows et Linux) et les containers hébergés sur Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Au-delà de la disponibilité de sa solution sur AWS Marketplace, SentinelOne a également été élu partenaire technologique avancé sur le réseau APN des partenaires AWS. À ce titre, SentinelOne, distingué pour la richesse de ses API bidirectionnelles, permet aux clients de mieux tirer parti des performances d’AWS via une multitude de ressources, de formation et de support.