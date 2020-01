SentinelOne a identifié une backdoor, sans fichier : « PowerTrick » lancée par TrickBot

Cette recherche fait suite à la découverte, par SentinelLabs, en décembre dernier, du malware TrickBot Anchor, et de son lien avec les groupes organisés et les menaces persistantes avancées.

L’organisation cybercriminelle TrickBot redouble d’efforts pour développer de nombreux outils offensifs tels que " PowerTrick ", dont la furtivité, la persistance et les capacités de reconnaissance permettent d’infecter des cibles sensibles, comme les établissements financiers. La plupart de ces outils sont indétectables car ils sont utilisés sur de courtes périodes à des fins ciblées de post-exploitation. Leur souplesse et leur efficacité permettent à TrickBot d’en tirer parti pour monter en puissance et demeurer furtifs plutôt que de faire plus largement appel à des systèmes open source, comme PowerShell Empire. L’objectif ultime de « PowerTrick » est de contourner les restrictions et contrôles de sécurité afin d’infiltrer les réseaux isolés.

SentinelLabs a mis au point des consoles de simulation de commande et de contrôle que peuvent utiliser les établissements en question pour détecter « PowerTrick ».