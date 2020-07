SentinelLabs : nouvelles découvertes sur le ransomware Maze

juillet 2020 par SentinelOne

Selon SentineLabs :

Maze continue d’être l’un des ransomwares les plus dangereux et les plus répandus dans le domaine des logiciels criminels.

Les organisations criminelles affiliées utilisent les outils et framework de l’équipe rouge, mais également un « custom loader » appelé DllCrypt.

Les organisations criminelles affiliées utilisent différents malwares et sont impliqués dans d’autres organisations criminelles sophistiquées - notamment Zloader, Gozi et TrickBot - qui commettent des vols de données systématiques dans les entreprises.