Semperis propose une solution de migration et de consolidation d’AD

août 2023 par Marc Jacob

Semperis lance une solution de migration et de consolidation sécurisée d’Active Directory, qui s’appuie à la fois sur son nouveau produit Migrator for AD et sur son expertise dans le domaine de la sécurité des identités. Le but : aider les organisations à migrer, consolider et moderniser efficacement les systèmes AD tout en améliorant la sécurité.

Semperis propose une solution de migration et de consolidation d’AD, adossée aux meilleurs outils de sécurité des identités du secteur, avec l’accompagnement d’experts qui vous aideront à piloter au mieux votre projet de migration et privilégieront tout au long du processus une solide posture de sécurité Active Directory.

● Préparation : évaluation des vulnérabilités avant migration à l’aide d’outils multiples, notamment Purple Knight, pour identifier et corriger les failles de sécurité existantes, ou bien l’outil d’analyse des chemins d’attaque Forest Druid, pour bloquer les accès à risque et cartographier les comptes avec privilèges ; simplification des essais sur le processus de migration grâce au clônage de l’environnement de production avec Active Directory Forest Recovery (ADFR)

● Exécution : surveillance avec Directory Services Protector (DSP) pour observer les environnements AD sources et cibles, suivre les modifications et annuler rapidement les modifications involontaires jusqu’au niveau des attributs ; protection des sauvegardes de la forêt AD contre les malwares, avec ADFR comme filet de sécurité ; migration sécurisée avec Semperis Migrator for AD, qui se charge de la synchronisation des objets AD, de la migration et de la synchronisation des mots de passe et d’autres fonctions destinées à simplifier les processus de migration sans qu’une approbation AD soit nécessaire entre environnements

● Surveillance après migration : évaluation continue de l’environnement AD cible avec DSP, pour prévenir toute dérive de configuration et rechercher les indicateurs d’exposition (IoE) et les indicateurs de compromission (IoC) dans le nouvel environnement