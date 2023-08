Semperis nomme Michael Masciulli au poste de Directeur général des produits et services de migration

août 2023 par Marc Jacob

Semperis a nommé Michael Masciulli au poste de Directeur général des produits et services de migration, il sera chargé de diriger le déploiement mondial du programme avec la collaboration des partenaires stratégiques de Semperis. Ceux-ci ont procédé à des essais rigoureux de l’outil et assureront le support client, en tandem avec l’équipe interne de Semperis en charge des services de migration AD.

Lorsqu’il était responsable des produits de migration et des services gérés mondiaux chez Quest, Binary Tree et EMC, Michael Masciulli a pu constater que de nombreuses organisations reportaient leurs projets de migration AD parce qu’il leur manquait les outils et l’expertise nécessaires pour respecter les délais et le budget. Toutefois, face à la montée des cyberattaques contre AD, les responsables de la sécurité placent désormais la modernisation de la solution en tête de leurs priorités. Aujourd’hui, c’est avant tout pour réduire leur surface d’attaque que les organisations migrent vers une forêt AD vierge ou qu’elles consolident leurs domaines et leurs forêts. La solution originale de migration et de consolidation d’AD proposée par Semperis vient combler un manque criant sur le marché, avec ses fonctions de sécurité intégrées qui évitent toute exposition inutile pendant le processus.