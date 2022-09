29 septembre 75013 Paris - Semperis lance en France sa conférence sur la protection de l’identité hybride

septembre 2022 par Marc Jacob

Semperis, le pionnier des solutions professionnelles de cyber-résilience basée sur l’identité, a dévoilé aujourd’hui les dates et le premier panel d’intervenants pour son événement HIP annuel, qui se déroulera à Paris le 29 septembre 2022. Au programme de cette conférence, plusieurs fois récompensée pour la qualité de ses thèmes et intervenants, de nombreux moments d’échange avec d’autres acteurs du secteur, ainsi que des analyses d’experts en cybersécurité, en gestion des identités et des accès et en opérations, qui luttent en première ligne pour défendre chaque jour les environnements hybrides et multi-cloud.

HIP est le premier forum éducatif destiné à renforcer les compétences des professionnels de la sécurité au moyen de démonstrations techniques de haut vol et d’ateliers collaboratifs. Cette année, l’édition française accueillera gratuitement les participants dans les locaux d’Accenture, à Paris. Les places sont disponibles dès maintenant.

« Accenture a l’honneur d’héberger la première conférence HIP de France. En tant que membre de la communauté HIP depuis plusieurs années, je me réjouis qu’Accenture puisse contribuer à l’organisation de cet événement à Paris », déclare Ben Cauwel, Security Senior Manager chez Accenture. « C’est un vrai plaisir de rassembler la communauté française HIP pour une journée riche en apprentissages et en rencontres professionnelles. »

À l’heure où les entreprises migrent progressivement leurs systèmes de gestion des identités vers le cloud, l’attaque de surface potentielle ne cesse de croître. Pour aider les professionnels à défendre leurs environnements contre une menace exacerbée, cette conférence proposera notamment une présentation des méthodes de sécurité renforcée d’Active Directory (AD), plusieurs sessions d’exploration des notions de cybersécurité, de résilience et d’approche zero trust, ainsi qu’une table ronde d’experts. Par ailleurs, la journée sera particulièrement propice au réseautage, et permettra grâce à l’échange d’informations et au partage d’expériences des participants, d’aider ceux-ci à renforcer leurs connaissances de sécurité des environnements et des identités en entreprise.

« Après la conférence HIP de juin à Londres, j’ai hâte d’intervenir de nouveau en France, en septembre », déclare Guido Grillenmeier, Chief Technologist chez Semperis et conférencier programmé pour HIP France. « Je suis intervenu à l’occasion de plusieurs conférences HIP, et j’adore la communauté et l’ambiance qui y règne. C’est toujours un grand débat, et je suis impatient d’y participer de nouveau. »

Retrouvez également les intervenants suivants :

Jean-Francois Aprea, PDG | IT & Cloud Architect chez AZ-IT Consulting

Ben Cauwel, Security Senior Manager chez Accenture

Seyfallah Tagrerout, STC Consulting

Sylvain Cortes, VP Strategy chez Hackuity

Matthieu Trivier, Director of EMEA Presales chez Semperis

Pour en savoir plus sur la conférence HIP France 2022, pour consulter le programme complet et pour vous inscrire gratuitement, rendez-vous sur : https://www.accelevents.com/e/hip-france

Détail pratique : 29 septembre 2022

adresse chez Accenture, 118 Av. de France, 75013 PARIS

À propos de la protection des systèmes d’identité hybrides

Télétravail, applications cloud et numérisation transforment radicalement le milieu de l’entreprise d’aujourd’hui. Cette évolution ne va pas sans de nombreux risques. Hybrid Identity Protection (HIP) est le premier forum éducatif pour les experts de l’identité. Quel que soit votre secteur ou votre poste, HIP met analyses et relations au service de sa communauté pour lui permettre de mener à bien ses projets et de protéger efficacement les organisations modernes qui évoluent dans le paysage numérique.

