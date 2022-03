Semperis enrichit la protection des systèmes d’identité hybride

mars 2022 par Marc Jacob

Semperis annonce le lancement de la solution SaaS Directory Services Protector (DSP) Recovery dédiée à Azure Active Directory (AAD). Celle-ci permettra aux utilisateurs de sauvegarder et récupérer les données Azure Active Directory – objets d’utilisateur, de groupe ou de rôle – nécessaires pour assurer une reprise des opérations critiques de l’entreprise. Directory Services Protector Recovery est synonyme de flexibilité et de maîtrise des environnements d’identité hybride, et garantit aux entreprises une reprise rapide de leurs opérations suite à une cyber-attaque.