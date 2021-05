Semperis annonce le programme de la conférence HIP qui se tiendra en Europe les 30 juin et 1er juillet

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Semperis annonce l’édition 2021 de la conférence virtuelle HIP (Hybrid Identity Protection) en Europe, qui se tiendra les 30 juin et 1er juillet 2021. Première édition européenne de la série de conférences sur la protection de l’identité hybride, HIP Europe réunira des experts travaillant à la frontière entre identité et sécurité pour nous emmener à la découverte des dernières tendances et des défis de gestion des environnements hybrides et multicloud.

Tout d’abord établie aux États-Unis et maintenant présente en Europe, la conférence HIP a été conçue pour valoriser les compétences des professionnels de l’informatique et de la cybersécurité au moyen de démonstrations très techniques, de tables rondes d’experts et de networking. Les participants y découvriront les meilleures pratiques des experts locaux de la gestion d’identité et d’accès (IAM), ainsi que des MVP (Microsoft Most Valuable Professionals). Ils pourront échanger avec des pairs confrontés à des défis d’infrastructure et de sécurité similaires.

Les conférenciers incluront le MVP Microsoft, Tony Redmond, surnommé le Parrain d’Exchange et auteur de nombreux livres et blogs sur Microsoft Exchange et Office 365, et John Craddock, MVP pour l’annuaire ActiveDirectory de Microsoft et gourou des identités, qui a joué un rôle clé dans l’architecture des solutions d’identité et de sécurité pour des leaders de l’industrie, tels que Microsoft, le gouvernement britannique et des entreprises multinationales.

Thèmes clés du programme

Le programme de cette conférence sur deux jours regorge de nouvelles perspectives pour les praticiens, de la discussion de l’avenir de la sécurité sur le cloud à l’identification et la récupération en cas de violation du répertoire et de cyberdésastres. Les thèmes clés incluent :

L’avenir de Microsoft Cloud Services. Au cours de cette séance, Tony Redmond abordera les aspects économiques, l’ingénierie logicielle, les écosystèmes et le contexte de Microsoft 365, et parlera de la fiabilité et de la sécurité d’Office 365.

L’avenir de l’identité : Identificateurs décentralisés (DID) et informations d’identification vérifiables (VC) Cette intervention de John Craddock servira d’introduction à l’avenir de l’identification avec les identificateurs décentralisés (DID) et les informations d’identification vérifiables (VC). Que se passerait-il si les utilisateurs possédaient leur identité sans dépendre des fournisseurs d’identité et ne devaient la prouver qu’une seule fois, puis seulement utiliser cette preuve aussi souvent que nécessaire ? ​

Sécurité sur le cloud : Qu’est-ce qui nous attend ? Fournir un moteur de gestion de la sécurité hybride simple et unifié capable de couvrir un espace hétérogène incluant le site local, un centre de données partagé et le cloud est un défi clé. Cette session esquisse le paysage actuel de la sécurité sur le cloud et les défis qui attendent les organisations hybrides.

Déploiement d’une infrastructure Zero Trust Cette session démontrera comment appliquer les principes Zero Trust dans une infrastructure cloud hybride Microsoft, en s’appuyant sur la pile de sécurité Microsoft avec Azure AD, les fonctionnalités de contrôle et de gestion de l’accès conditionnel, et la suite Microsoft 365 Defender.

Le programme complet de la conférence est disponible à l’adresse suivante : https://www.accelevents.com/e/HIPEu...

Les participants à HIP Europe pourront obtenir jusqu’à 12 crédits de formation continue (CPE).

L’inscription est gratuite : https://www.accelevents.com/e/u/che...