Semarchy est nommé Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice 2022 dans le domaine du Master Data Management

juillet 2022 par Marc Jacob

Semarchy a été reconnu comme choix des clients 2022 dans le rapport de Gartner Peer Insights "Voice of the Customers", pour le Master Data Management. Gartner définit le MDM comme une discipline technologique dans laquelle les entreprises et les services informatiques collaborent pour garantir l’uniformité, la précision, la bonne gestion, la cohérence sémantique et la responsabilité des données de référence officielles partagées au sein de l’entreprise.

Semarchy est également le seul leader du Gartner® Magic Quadrant™ dans le domaine du MDM à avoir obtenu 100 % de recommandations de la part de ses clients au cours des 12 derniers mois.

« Être reconnu comme le choix des clients 2022 pour nos solutions MDM est le reflet de notre engagement à fournir un produit de qualité, avec une expérience client exceptionnelle à l’appui », déclare TH Herbert, CEO de Semarchy. « Nous continuerons à innover pour répondre aux besoins de nos clients et nous sommes reconnaissants pour tous les retours qu’ils ont partagés sur nous dans le rapport Gartner Peer Insights. »

Le rapport Gartner Peer Insights pour les solutions de MDM englobe les produits logiciels qui :

● Prennent en charge l’identification, la liaison et la synchronisation globale des données de référence à travers des sources de données hétérogènes grâce à la réconciliation sémantique des données de référence.

● Créent et assurent la gestion d’un système ou d’un index d’enregistrement central et persistant pour les données de référence.

● Prennent également en charge les quatre styles d’implémentation de hub MDM définis par Gartner.

● Permettent de générer et de fournir une version fiable d’un ou de plusieurs domaines à toutes les parties prenantes dans l’optique d’accompagner diverses initiatives commerciales.

● Prennent en charge les exigences de gouvernance et de gestion des données de référence par le biais de techniques de surveillance et d’action corrective basées sur les workflows.

● Ne tiennent pas compte du paysage d’applications commerciales dans lequel elles résident.

● Sont mises en œuvre par les entreprises – qui sont également les utilisateurs finaux -, sans avoir à recourir à des professionnels.

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d’évaluation et de notation effectuées par des pairs, conçue pour les décideurs en matière de logiciels et de services d’entreprise. Les évaluations sont organisées par produits dans des marchés définis par Gartner Research dans le Magic Quadrant et le Market Guide. Le document “Voice of the Customer” applique une méthodologie aux évaluations conduites par Gartner Peer Insights sur un marché afin de fournir une perspective globale aux décideurs du secteur de l’IT. Cette perspective partagée par les pairs, ainsi que les évaluations détaillées individuelles, complètent les recherches conduites par des experts, telles que les Magic Quadrants et les Market Guides.

Pour pouvoir être mentionné dans le rapport "Voice of the Customer" sur un marché défini par Gartner Peer Insights, un fournisseur doit avoir un produit qui s’aligne sur ce marché, et doit également obtenir 20 évaluations éligibles ou plus pendant la période de dépôt spécifiée – qui s’étend sur 18 mois. En outre, une équipe de Gartner Peer Insights dédiée à l’alignement sur le marché s’appuie sur un ensemble de critères pour évaluer si les produits et/ou les services d’un fournisseur de technologie s’alignent sur les définitions du marché déterminées au préalable par Gartner Peer Insights.