Selon une étude menée par Qlik et IDC, les entreprises ont encore de nombreux obstacles à franchir avant de tirer le meilleur parti de l’analytique

janvier 2021 par Qlik et IDC

Les données représentent pour les entreprises françaises une ressource essentielle dans la course à la compétitivité et c’est d’autant plus vrai dans un contexte de crise. Pourtant, les différentes étapes de la chaîne analytique restent encore un défi, et ce dès le début du cycle. Il s’agit là de l’un des enseignements tirés de l’étude IDC « Data is the New Water : The Importance of Investing in Data and Analytics Pipelines », qui met en lumière le chemin qui reste à parcourir par les entreprises pour transformer leurs données brutes en enseignements et ainsi accélérer l’exploitation de leur valeur.