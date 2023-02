Selon un nouveau rapport de Mandiant, la majorité des décisions des entreprises en matière de cybersécurité sont prises sans connaissance de l’attaquant

février 2023 par Marc Jacob

Mandiant Inc. a dévoilé les conclusions de son rapport "Global Perspectives on Threat Intelligence", qui donne un nouvel aperçu de la manière dont les entreprises s’y prennent pour s’orienter dans le paysage de plus en plus complexe des menaces. Le rapport est basé sur une enquête mondiale menée auprès de 1 350 décideurs en matière de cybersécurité dans 13 pays et 18 secteurs, dont les services financiers, la santé et les administrations publiques.