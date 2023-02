Selon Ring, 63% des Français sont préoccupés par la confidentialité des données lorsqu’ils achètent en ligne

février 2023 par Ring

Petite contradiction, alors que les dépenses en ligne effectuées lors des soldes en 2022 ont concerné près de 7 Français sur 10 et que 49% des dépenses faites à cette occasion ont été passées d’un smartphone (Source Fevad), il s’avère que 63% des Français sont préoccupés par la confidentialité des données justement lorsqu’ils achètent en ligne… C’est le constat que fait Ring, l’entreprise de sécurité domestique, dans une récente étude.

Ring et l’institut de sondage Census Wide se sont en effet récemment penchés sur les usages que les Français font de leurs données de confidentialité et de sécurité.

Cette étude révèle également que près d’1/3 des personnes interrogées estiment que la confidentialité de leurs données a été compromise d’une manière ou d’une autre au cours de l’année écoulée. L’étude ajoute que plus de 78% des Français sont concernés par la protection de leurs données.

« La confidentialité et la sécurité des données est primordiale pour Ring et force est de constater que nos utilisateurs partagent notre vision. En effet, cette étude nous apprend également que 80% des utilisateurs d’appareils domestiques se sentent concernés par la protection de leurs données en ligne. Ce constat nous conforte dans notre ambition de toujours mieux les accompagner et nous sommes plus que jamais engagés à rendre la sécurité des foyers accessible et efficace pour tous. » déclare Laurent Brisedoux, Head of R&D Computer Vision chez Ring.