Seela alerte sur les 5 cybermenaces qui devraient continuer de faire trembler des entreprises

mai 2021 par Seela

Sujet aussi crucial que stratégique, la cybersécurité en entreprise est plus que jamais au cœur des préoccupations. L’ère pandémique à impulser l’essor d’une nouvelle génération de malwares aussi vicieux que redoutables. Pour les contrer, les organisations et leurs équipes Tech doivent identifier au plus vite ces nouveaux fléaux cyber et passer à l’action.

1. Les responsables de Open SSL ont récemment publié un correctif pour deux failles de sécurité de haute gravité dans son logiciel qui pourraient être exploitées pour mener des attaques par déni de service (DoS) et contourner la vérification des certificats.

2. Dix jours après que la société de sécurité des applications F5 Networks a publié des modifications pour les vulnérabilités de ses produits BIG-IP et BIG-IQ, des concurrents opportunistes ont commencé à attaquer massivement et à cibler les périphériques réseau exposés et non corrigés afin de pénétrer dans les réseaux d’entreprise.

3. Suite à la révélation de quatre vulnérabilités zero-day affectant actuellement Microsoft Exchange Server, Check Point Research (CPR) divulgue ses dernières observations sur les tentatives d’exploitation contre des organisations présentes dans le monde entier.

4. L’activité d’intrusion liée au malware Supernova détecté sur les installations Solar Winds Orion et rendu public sur Internet a exposée l’entreprise à une menace d’espionnage localisé en Chine.

5. L’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône a été victime du ransomware Ryuk le rendant injoignable par téléphone ou par Internet. Les équipes informatiques de l’établissement ont été contraintes de couper l’accès au système informatique de l’hôpital, qui tourne depuis au ralenti.

Seela souhaite s’imposer sur son marché comme le 1er acteur d’e-learning en CyberSécurité basant ses parcours de formation sur l’accompagnement et la simulation, à travers l’accès à la CyberRange d’Airbus Cybersecurity.

Cybersécurité : des équipes Tech opérationnelles en un temps record avec Seela

Préparer les équipes techniques au pire pour construire le meilleur. C’est la raison d’être de Seela, fondé fin 2019 par l’ingénieur de l’Institut Mines Télécom, Arthur Bataille, 32 ans, membre fondateur de F.I.R.S.T et membre de la CyberTaskForce.

La proposition de valeur de Seela s’articule autour de trois promesses : construire un programme de cyber-formation continu, perfectionner en permanence l’expertise opérationnelle des équipes et évaluer objectivement les compétences des collaborateurs.

Des parcours de formation Cyber sur-mesure, quelque soit le niveau de l’apprenant

Pensée comme une plateforme de streaming, Seela est la seule plateforme de formation Cyber où ce sont une vingtaine d’experts Cyber de grandes entreprises françaises qui dispensent les cours : Eric Chambareau, Head of Airbus Cybersecurity et Engineeringn France ; Arnaud Coustillière, Vice Amiral D’Escadre et Com Cyber de 2011 à 2017 ou encore Thomas Baignères, Docteur en cryptographie de l’EPFL et CEO d’Olvid.

Seela propose des parcours de formation sur-mesure, quel que soit le niveau technique des apprenants (débutants, intermédiaires, experts). Contrairement à une formation en présentiel, ils peuvent monter en compétences en parallèle de leur activité au sein de l’entreprise et éprouver leurs connaissances sur leur environnement. L’expérience des collaborateurs est au cœur des préoccupations de Seela : ils pourront, selon leurs besoins, suivre des parcours de formation définis, comme visiter des thématiques clés.

Chaque mois, de nouveaux contenus pédagogiques sont ajoutés à la plateforme afin d’accompagner les apprenants dans le perfectionnement de leurs connaissances. Ces contenus pédagogiques s’appuient sur les meilleures pratiques Cyber du moment.

Zoom sur le Cyber Entrainement de Seela, encadré par la CyberRange d’Airbus

Seela donne accès au seul environnement pratique représentatif des applications et du système d’information de l’entreprise. Grâce à l’accès Cyberrange d’Airbus, les équipes Tech apprenantes bénéficient d’une approche réaliste de cyberdéfense et de test de sécurité pour gagner rapidement en compétence et améliorer leurs performances. Elles peuvent également lancer différents types de scénarios d’attaque/défense et d’applications cyber, et favorise ainsi un apprentissage par la pratique.