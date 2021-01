Security Solutions Operations Center Leader

janvier 2021 par Elite Cyber Group

EliteCyber recherche pour le compte de l'un de ses clients finaux un(e) leader pour gérer son centre opérationnel pour les solutions de sécurité (SOC/NOC)



Votre terrain de jeu: dans le monde entier, clients et projets internationaux vous permettant d'être toujours sur les derniers sujets innovants et technologiques avec des budgets qui vous permettent d'avancer vos idées et votre expertise en toute confiance!



Ils ont la réputation d'être très exigeants sur le plan technique (car leur équipe est déjà positionnée sur un très bon niveau d'expertise), il faut donc avoir bon cœur mais si vous êtes vous-même un as alors c'est clairement un environnement en dans lequel vous trouverez des répondants et dans lequel vous vous épanouirez!



Ce poste, bien que demandant une solide expérience technique, est assez plutôt fonctionnel car vous serez en charge de faire le relais entre les clients (comprenez Businesses internes et partenaires) et les équipes techniques et opérationnelles du SOC/NOC.



Nous n'exigeons pas forcément une expérience sur un rôle similaire (Team Lead) et des ingénieurs techniques ayant une expérience dans un environnement SOC ou NOC peuvent très bien prétendre au poste. L'important est de comprendre et d'avoir un mindset prod/industrialisation.









Périmètre et contexte :



Reportant au RSSI, le département RMIS- Risk Management, Information Security and Compliance - est en charge de la sécurité de l'information dans et de la gestion / conformité des risques au sein l'organisation ICT.



Au sein du département, l"équipe "Opérations de Sécurité" est en charge de



- La gestion des vulnérabilités.

- La mise en place des contrôles de sécurité et le suivi de la conformité

· Le SOC (Security Operations Center) qui s'occupe de la gestion opérationnelle de la sécurité solutions (Bastions, firewalls IPS, application control, chiffrement, NAC)





Missions :



En binôme avec un autre membre de l'équipe et sous le management du responsable «opérations de sécurité et CSIRT »:

- Accompagner et challenger l'équipe de sous-traitant assurant les opérations de sécurité :

- S'assurer que les processus et les bonnes pratiques sont documentés et appliqués

- Gérer les escalades



- Apporter une expertise technique au SOC en vue de l'amélioration de la sécurité des solutions gérées.

- Etablir et entretenir la communication les équipes d'architecture et d'ingénierie pour déployer et exploiter de nouveaux services.

- Identifier et accompagner le transfert des services/solutions vers le "Security Operations Service »



Principaux composants du SOC:

- SOC L1 mutualisé externalisé basé en Europe (couverture 24x7).

- SOC L2/L3 sous-traité et basé sur sites (France et Inde)



Technologies :

o Pare-feu et IPS (Palo Alto, Checkpoint, CISCO ASA).

o McAfee Application Control (scellement de la configuration du système).

o CyberArk (gestion des accès privilégiés).

o Solutions de zonage dans IaaS (comme le groupe de sécurité dans AWS) et les fonctionnalités de sécurité O365.

o Autres solutions de sécurité telles que PGP, NAC ou WAF.







Profil:

- 3 ans d'expérience ou plus dans une équipe de gestion opérationnelle de la sécurité

- 2 ans de leadership (reponsable d'équipe ou gestion de sous-traitants)

- Bonne connaissance des processus et contraintes qui régissent un SOC / NOC.

- Connaissance des technologies gérées par le SOC.

- État d'esprit d'industrialisation des processus opérationnels.

- Capacité à traiter plusieurs sujets en parallèle, à clarifier l'inconnu et à anticiper.

- Esprit d'équipe, compétences interpersonnelles et collaboratives éprouvées dans un environnement multiculturel.

- Capacité à envisager des actions à court et à long terme.

- Maîtrise de l'anglais dans un environnement professionnel (écrit, parlé).

- Diplôme d'Ingénieur en cybersécurité ou informatique, ou équivalent

- Certification appréciée, telle que:

o Sécurité de l'information généraliste (telle que CISSP, CISM, GIAC-GSE) appréciée.

o ITIL

o Certifications sur des solutions de sécurité



France PACA Provence-alpes-cote-dazur security-operations security-operation-manager AIX NOC netwotk-operations-center Firewall firewalling SOC Security-operation-centre CyberSOC Centre-de-cybersecurité Managed-security-services IPS CTI Cyber-threat intelligence forensics Vulnerabilities scans cybersecurity network-security CISSP CISM GIAC-GSE GCIH GCFA MCAFFE PALO-alto checkpoint cisco cisco-asa cyberark Bastion cyberdefense securité-offensive hacking ethical-hacking Risk-assesment risk-management security-architecture security-developement Incident-management Forensics Investigations Insurance Sécurité-des-SI RSSI Pentest Pentester Audit-sécurité Security-Analyst Analyste-sécurité test-de-penetration test-dintrusion Consultant-cybersécurité Cybersecurity-consultant Cybersecurity-engineer ingénieur-cybersécurité SOC Sécurity-Operation-center GRC Gouvernance Risques Conformité Gouvernance Risk Compliance Technical-Security Digital-forensics IAM Identity-Acess-Management Cyberdéfense-PKI-MS Security-policy

Salaire : à partir de 45k€

Date annonce : 07/01/2021

Date de debut : 07/01/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...