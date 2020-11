Security Engineer

EliteCyber représente un client, éditeur français expert en plateformes numériques, le groupe conçoit, héberge et exploite des plateformes d'échanges sécurisés (on premise ou en mode Saas)



En perpétuelle transformation, le groupe intègre à ses solutions les dernières innovations et recrute chaque année de nouveaux talents au sein de ses entités !



Ils interviennent particulièrement pour des clients sur les secteurs finance, e-santé et secteur public. S'adressant à un public de plus en plus large, le groupe propose une gamme de plus de 140 solutions (sur-mesure ou prêtes-à-l'emploi).



Le groupe intervient dans le cadre de grandes transformations digitales (KYC, blockchain, certification, archivage, IA, etc.).







Missions



Rattaché(e) à la BU Services de Confiance, dans le Centre Opérationnel de Sécurité et Cyberdéfense, et sous la responsabilité du Responsable du Centre, l'ingénieur sécurité contribue à la mise en œuvre de la politique de sécurité du système d'information, en particulier concernant les flux avec l'extérieur de l'entreprise (site, messagerie, paiement, identification,…).



Il est chargé d'évaluer la vulnérabilité du système d'information de l'entreprise, de proposer au RSSI des solutions pour développer la politique de sécurité et d'installer des procédures de protection des réseaux informatiques contre toute intrusion extérieure.



A ce titre, vos missions principales sont :



• Contribuer à garantir la disponibilité du système d'information, à préserver l'intégrité et la confidentialité des informations ou encore à assurer la sécurité des transactions électroniques

• Décliner les politiques de sécurité du Groupe défini par la DSSI en moyen opérationnel

• Assurer la veille technologique « Sécurité des SI », de manière régulière, en relation avec les organismes habilités ou les constructeurs/Éditeurs,

• Proposer des améliorations sur les systèmes en place.

• Contribuer aux programmes de prévention et s'assurer de la mise à jour sur les systèmes,

• Contribuer aux moyens d'authentification et la gestion des identités

• Maintenir le meilleur niveau de sécurité sur le SI/Réseau, organiser et assurer le support.

• Maintenir la documentation et les procédures de sécurité

• Etre force de proposition pour le développement des services de sécurité, au travers d'un travail de veille, visant à mieux appréhender les nouvelles menaces et contre-mesures permettant d'y remédier

• Contribuer aux KPI



En raison de la particularité du poste, des déplacements sont à prévoir.



Vous êtes disposé(e) à effectuer des astreintes.





PROFIL







Issu(e) de formation supérieure en informatique Bac+2 minimum, spécialisé(e) en informatique, vous avez une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire



Compétences techniques requises :



•Normes ISO 27001, 27002, 27005,

•Connaissances requises :

-Systèmes d'exploitation, les réseaux et la sécurité des SI (fonctionnalités, normes, standards et capacités)

-Environnements techniques dans le domaine du Firewalling systèmes (FW) ou applicatifs (WAF) et de la sécurisation des Mails (Anti spam, Antimalwares, …)

-Cryptographie et des architectures PKI, Horodatage et Signature Electronique

-Des techniques et procédures d'audit et de diagnostic

•Maîtrise :

-Des outils de mesure de la sécurité opérationnel (NMAP, Nexpose, Qualys…) et éventuellement ceux relatifs à la gestion / corrélation de Logs (QRadar, Wallix, Splunk, …)

-Des technologies d'IAM.





Salaire : 45k€-55k€

Date annonce : 27/11/2020

Date de debut : 27/11/2020

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...