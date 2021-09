Sécurité pour l’e-mobilité : Juice obtient une certification internationale de cybersécurité

septembre 2021 par Marc Jacob

Juice Technology AG, fabricant de bornes de charge électriques, éditeur de logiciels et leader du marché des bornes de charge mobiles pour véhicules électriques, a toujours accordé la plus haute priorité à la cybersécurité. Un organisme de certification officiel a maintenant confirmé ses efforts.

Beaucoup de sociétés ne reconnaissent pas assez les menaces que représentent les cyberattaques – ce n’est pas le cas chez Juice Technology. « Nos approches robustes et systématiques d’orientation du logiciel associées à nos principes « le logiciel d’abord » et « sécurité par conception » nous distinguent des autres acteurs du marché. La sécurité fait partie intégrante de nos plans de produits et de notre développement » déclare Christoph Erni, PDG de Juice Technology AG.

Grâce à la certification à la norme internationale de pointe ISO/CEI 27001, la société technologique suisse peut maintenant faire connaître à tous ses efforts en matière de sécurité. C’est extrêmement intéressant pour les clients, les partenaires commerciaux et les investisseurs, qui peuvent donc non seulement faire confiance à des bornes de charge fiables, conformes et à la sécurité physique assurée, mais ont maintenant une preuve vérifiée des excellentes performances de la société en matière de sécurité informatique.

La conformité à la norme internationale ISO/CEI 27001 est considérée comme la certification de cybersécurité la plus importante dans le monde. Elle démontre que des mesures permettant d’assurer la sécurité et la protection des données ont été mises en œuvre, qu’elles sont régulièrement évaluées et révisées. Cette preuve est d’une importance essentielle pour les entreprises à haut niveau d’innovation, car leur propriété intellectuelle est leur capital le plus précieux. Mais la sécurité des données est aussi un souci pour tout le réseau de la société. Finalement, les partenaires commerciaux, les clients, les investisseurs et bien sûr les utilisateurs des services et de l’infrastructure de charge peuvent avoir toute confiance dans la sécurité du traitement de leurs données par Juice.

La cybersécurité améliore la protection des constructeurs de bornes de charge Du fait des exigences toujours croissantes de sécurité des données, la certification ISO est une étape essentielle qui permettra à Juice de renforcer sa protection contre les risques, et s’intègre dans une stratégie vitale qui prend forme – parce que la cybersécurité est si importante, en particulier pour la mobilité électrique. C’est pourquoi Thomas R. Köhler – entrepreneur, conférencier universitaire, expert en cybersécurité, en protection des données et membre du conseil d’administration de Juice Technology AG – souligne que « Beaucoup de distributeurs automatiques sont mieux protégés que les bornes de charge. Les possiblités de cyberattaques sont nombreuses et diverses, et pas si complexes. Un hacker peut détruire ou manipuler des données dans des appareils électroniques mal sécurisés, et par là-même prendre le contrôle du système et en faire un usage abusif pour toutes sortes d’activités criminelles. » Le monde de la mobilité électrique explose. De jeunes entreprises ou des fabricants de matériels qui ne se sont jamais intéressés de près au software sous-estiment souvent l’étendue des sources de cybermenaces auxquelles peuvent être exposés des logiciels à la sécurité défaillante. « Les conséquences à long terme des cyberattaques peuvent être énormes : En dehors de la dégradation ou même des pertes de données ou de la panne d’ordinateurs et de systèmes entiers, les procédures d’exploitation d’une société peuvent être affectées. La perte de productivité qui en résulte peut-être extrêmement importante – sans parler des conséquences pour l’image de la société, » explique Christoph Erni, PDG et fondateur de Juice Technology AG. Étant issu du secteur informatique, il connaît bien le sujet.

Sécurité pour l’e-mobilité – la notion des 3 niveaux

Juice a une approche de la sécurité concernant l’é-mobilité qui s’appuie sur un concept global et complet traitant non seulement de la sécurité mécanique, mais aussi de la sécurité des applications et de la sécurité des données, sans en négliger aucune. Pour mettre en évidence l’importance que Juice accorde à la cybersécurité, cette société innovante a placé le sujet de la cybersécurité et des infrastructures de charge au centre et en vitrine de sa journée Juice World Charging Day le 6 septembre 2021. Le PDG Christoph Erni et l’expert en cybersécurité Professeur Thomas R. Köhler interviendront tous les deux à ce sujet. Vous pouvez regarder cet événement en ligne et en direct à l’adresse www.juice-world.com/jwcd à partir de 14:50 CET.

Norme ISO 27001 :

La conformité à la norme internationale ISO/CEI 27001 est considérée comme la certification de cybersécurité la plus importante. Une exigence essentielle est une vérification documentée de la mise en place d’un système de gestion de la sécurité des données (ISMS : information security management system). Le système ISMS comporte des directives bien définies de planification et de mise en œuvre, de surveillance et d’amélioration continue de la sécurité des données. Des mesures appropriées telles que les moyens techniques et une mise à jour régulière et centralisée visent à assurer la protection contre les menaces externes. Mais la protection interne de la société est tout aussi importante, comportant notamment le contrôle d’accès à la salle des serveurs, l’exclusion des droits d’administrateur pour les membres du personnel, et la restriction d’accès aux données. Une coopération dynamique de l’ensemble du personnel est toute aussi importante, par exemple pour assurer la défense contre les attaques d’hameçonnage par e-mail.