Sécurité incendie : Eaton lance son nouveau Tableau de Report d’Exploitation (TRE) Replica

novembre 2020 par Marc Jacob

Le Tableau de Report d’Exploitation (TRE) Replica est équipé d’un écran tactile couleur et permet le renvoi d’informations liées à l’état du Système de Sécurité Incendie (SSI). Il offre une grande facilité d’exploitation car il permet de gérer les données communiquées par l’ECS ou le CMSI. Il évite ainsi le câblage de deux tableaux distincts.

Grâce à son écran couleur tactile dynamique, les informations sont transmises plus efficacement : l’écran est noir en état de veille et passe au jaune pour signaler un état de défaut. Les icônes affichées sont très intuitives afin de comprendre immédiatement le message transmis, facilitant ainsi son utilisation pour le personnel du bâtiment. Enfin, ce nouvel écran de 4’’ offre une netteté d’image incomparable et une sensibilité améliorée.

Replica est simple à installer, grâce à la patère en nid d’abeille qui permet de réutiliser le perçage existant, et fait ainsi gagner du temps aux installateurs sur les sites en rénovation. Le câblage se fait très rapidement et sans vis. C’est également une solution au design moderne et esthétique, pour une bonne intégration dans tous types de bâtiments et ambiances.

Replica offre également une sécurité accrue, en conformité avec la nouvelle norme NF 61-941. Une batterie est intégrée au tableau, et signale ainsi toute coupure de liaison avec l’ECS ou le CMSI.