Sécurité du cloud en 2021 : dernières tendances et perspectives

juin 2021 par Fortinet

La sécurité du cloud continuant d’être un sujet d’actualité en 2021, Fortinet et Cybersecurity Insiders ont demandé aux professionnels de la cybersécurité dans le monde, tous secteurs d’activité confondus, de livrer leurs perspectives les plus récentes. Le tout nouveau 2021 Cloud Security Report révèle comment plus de 500 professionnels de la cybersécurité (cadres techniques, managers et professionnels de la sécurité) réagissent aux menaces dans le cloud, comment leurs entreprises utilisent le cloud, ainsi que les meilleures pratiques qui sont privilégiées. Voici les temps forts de cette étude :

Un univers digital diversifié et le rôle de la sécurité du cloud

Tout d’abord, et ce n’est guère une surprise, les entreprises continuent à adopter le cloud pour atteindre leurs principaux objectifs métiers. Et cette tendance ne devrait pas s’inverser. Le rapport indique que 33 % des entreprises ont migré plus de la moitié de leurs instances vers le cloud, un chiffre qui devrait atteindre 56 % dans les 12 à 18 prochains mois.

Le multi-cloud, qu’il s’agisse d’une stratégie choisie ou simplement d’une situation de fait, est devenu la norme. La majorité des entreprises dispose d’une stratégie multi-cloud ou de cloud hybride (71%), dans l’optique d’intégrer de multiples services, d’assurer leur évolutivité ou de préserver leur continuité métier. 76 % de ces entreprises font appel à au moins deux fournisseurs de services cloud. Les environnements sur site n’ont pas pour autant disparu et plus d’un tiers des environnements sont hybrides. En clair, les entreprises évoluent désormais dans un univers digital élargi et diversifié.

Des menaces sophistiquées et hostiles

Alors que les menaces sont toujours plus nombreuses, il n’est pas surprenant que la sécurité devienne une préoccupation majeure. Toutes les personnes interrogées, ou presque, ont indiqué qu’elles étaient au moins modérément préoccupées par la sécurité des clouds publics, avec près d’un tiers se déclarant extrêmement préoccupé. Cela étant dit, les auteurs d’attaques ne sont pas en tête de liste des menaces pour la sécurité du cloud, mais bel et bien les erreurs de configuration. La gestion complexe des environnements multi-cloud s’ajoute à ce qui est déjà un défi. Les erreurs de configuration en matière de sécurité du cloud constituent le principal risque selon 67% des professionnels de la cybersécurité. 78% des personnes interrogées trouveraient pratique ou très pratique de disposer d’une seule plateforme de sécurité cloud, avec un tableau de bord permettant de configurer des règles pour protéger les données de manière pertinente et intégrale, sur l’ensemble du cloud.

Dans le même temps, les professionnels de cybersécurité sont soumis à de fortes contraintes budgétaires, le coût étant le principal critère de choix de la solution de sécurité à mettre en œuvre. Il semble que certaines entreprises n’ont toujours pas compris le rôle essentiel de la sécurité pour concrétiser les objectifs métiers qu’elles attendent du cloud.

Une stratégie de sécurité du cloud pour juguler la complexité

Pour relever les défis décrits dans ce rapport 2021, une stratégie de gestion de la complexité s’impose. Les entreprises sont aux prises avec un vaste ensemble d’outils diversifiés qui offrent des fonctions hétérogènes et des niveaux de sécurité très variables, selon chaque plateforme cloud.

Les solutions de la gamme Fortinet Adaptive Cloud Security offrent aux entreprises la possibilité de maîtriser cette complexité. Ces solutions cloud-native et intégrées offrent une visibilité, une protection, un contrôle et des règles cohérentes sur l’ensemble des environnements cloud. Ce framework unique de sécurité permet d’uniformiser la posture de sécurité, tout en simplifiant les cyberdéfenses, le reporting de conformité et le partage des données. Les équipes sont alors libres d’adopter une plateforme de cloud computing en phase avec leurs besoins, en sachant que leurs données et applications seront protégées, fiables et accessibles en toute sécurité.

Le cloud est désormais la clé de voûte de l’univers digital de nombreuses entreprises et un facteur clé de leur réussite future. L’harmonisation de la stratégie de sécurité et de la stratégie commerciale est essentielle pour garantir que cet avenir soit de toute confiance.

Découvrez toutes les tendances et perspectives du Cloud Security Report [ici].