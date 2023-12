Sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : les 5 étapes clés pour optimiser la communication d’événements critiques

décembre 2023 par Everbridge

Le 26 juillet 2024, le coup d’envoi des Jeux Olympiques sera donné depuis Paris. La configuration inédite de cet événement représente un véritable défi pour tous les acteurs de la sécurité. Les moyens alloués pour veiller à la sécurité de plus de 13 millions de personnes en moins de 16 jours seront "décuplés" par rapport à ceux mobilisés pour la Coupe du monde de rugby, selon le Ministère de l’Intérieur. Et ce ne sont pas moins de 20.000 agents de sureté qui seront recrutés. Mais comment assurer la mobilisation, l’anticipation et la coordination des équipes de sécurité en cas d’évènements critiquesc ? Everbridge, Inc. partage 5 étapes clés à prendre en compte.

« Les JO de Paris 2024 constituent un enjeu exceptionnel qui appelle de la part de l’organisateur, de l’État et de l’ensemble des partenaires de la sécurité des réponses exceptionnelles. Nous sommes face à 3 enjeux majeurs. Nous devons mobiliser le plus grand nombre de partenaires de la sécurité, privés ou publics, aux côtés de l’organisateur, il nous faut également anticiper l’ensemble des challenges et des risques pour apporter collectivement des réponses adaptées. Enfin nous devons veiller à la coordination des nombreux partenaires de la sécurité, services de l’état en charge des questions de sécurité afin d’aborder, collectivement, les mêmes objectifs, d’être alignés sur les moyens à mettre en place et sur les réponses à apporter. » a déclaré Thomas Collomb, Directeur délégué à la sécurité au sein de Paris 2024 lors d’un événement organisé par Asis France en collaboration avec Everbridge.

Dissuader, détecter et retarder sont les maîtres mots de toute gestion de la sécurité lors de manifestation publiques d’envergure. Everbridge, qui a vu ses solutions sélectionnées pour contribuer à sécuriser des événements majeurs tels que le Super Bowl, le Marathon de Boston ou les championnats de Football US, rappelle que l’adoption d’une plateforme de gestion des événements critiques permet lors de ce type d’événements de mieux contrôler deux domaines : la communication de crise et la gestion des incidents. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne dans la pratique, il est utile d’en rappeler les cinq étapes clés.

Étape 1 - Visualiser et évaluer

Lors du déclenchement d’une intervention d’urgence, la première étape consiste à rassembler des informations sur la situation en collectant des données provenant de sources multiples, telles que les caméras de vidéosurveillance, les réseaux sociaux et autres sources d’information sur les menaces, notamment la police, le trafic en direct et les alertes météorologiques, ainsi que des données visuelles provenant d’utilisateurs de téléphones portables sur place. Ces données peuvent ensuite être consolidées pour générer une vue unifiée de l’ensemble du paysage des menaces à l’intérieur et autour du stade. Par ailleurs, dans le cas d’un évènement majeur, un centre de commandement peut être installé provisoirement sur place pour disposer de puissantes capacités de visualisation et d’orchestration en cas d’urgence.

Étape 2 - Localiser

Pour s’assurer que les personnes à risque sont contactées et peuvent réagir efficacement, l’étape suivante consiste à localiser la menace et à cartographier la zone de l’incident. Il peut s’agir de zones surpeuplées qui doivent être dispersées ou d’un colis suspect qui doit faire l’objet d’une investigation. À partir de là, les équipes de gestion des risques peuvent déterminer l’impact de la menace, décider précisément qui est en danger et informer les personnes concernées des directives à suivre pour rester en sécurité.

Ces données de localisation peuvent également être utilisées pour déployer efficacement les ressources d’urgence au moment et à l’endroit où elles sont nécessaires.

Étape 3 - Agir

Une fois la menace évaluée et les personnes en danger localisées, des mesures peuvent être prises pour gérer et atténuer la situation d’urgence. En tirant parti d’un système intégré de gestion des événements critiques, les processus de réponse peuvent être prédéfinis et automatisés via la plateforme. Cela peut permettre aux responsables du site et aux services de police et d’urgence de lancer des communications instantanées et de partager des informations pertinentes avec les personnes en danger et avec celles qui peuvent intervenir tout au long de l’événement.

Étape 4 - Communiquer

Une communication efficace constitue non seulement la base d’une gestion et d’une atténuation réussies des événements d’urgence, mais peut également faire la différence entre un incident bien géré et une crise qui s’aggrave. La technologie d’alerte géolocalisée garantit que les notifications et les messages sont ciblés et atteignent les bonnes personnes au bon moment. Il est essentiel que ces informations puissent être transmises par des canaux de communication multiples (texte, voix, email, affichage numérique, systèmes d’alerte, ..) afin de garantir leur fiabilité et de faire passer le message, mais en cas d’interruption de la e connectivité.

Étape 5 - Analyser

Une fois l’événement critique résolu, il est impératif que les équipes de sécurité et toutes les personnes impliquées dans les procédures de sûreté analysent les temps de réponse et les données relatives au délai de résolution de l’incident afin de les mesurer et de les évaluer. Ces informations permettront d’améliorer les délais d’intervention et les ressources nécessaires pour les évènements futurs

Formaliser et consolider une réponse opérationnelle qui permette aux organisateurs et partenaires de la sécurité d’alerter non seulement leurs propres équipes, mais aussi les services d’urgence et les visiteurs est un des axes majeurs des JO de Paris 2024. Un sondage récent montre d’ailleurs que pour 53% des Français interrogés la sécurité assurée pendant l’évènement sera un élément contributif au succès des Jeux olympiques et paralympiques de Paris l’an prochain.

L’utilisation de la bonne technologie, l’anticipation et l’élaboration de plans ciblés et efficaces mis en œuvre en cas de situation d’urgence, quelle que soit son ampleur ou sa gravité, contribueront grandement à rassurer les visiteurs.