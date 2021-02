Sécurité Incendie : Eaton complète sa gamme adressable Sensea avec 4 nouvelles références

février 2021 par Marc Jacob

Eaton annonce le renouvellement de sa gamme Sensea, avec 4 nouvelles références : 2 nouveaux Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) de type A ainsi que 2 Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de type B. Les nouveaux modèles d’ECS Sensea.EC intègrent tous deux un CMSI de Type A, et sont par conséquent adaptés aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de taille moyenne qui nécessitent un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A. Ils sont également équipés d’une technologie adressable, ce qui permet d’identifier rapidement un périphérique en alarme ou en défaut.

Deux nouvelles références d’ECS viennent renouveler la gamme Eaton : le Sensea.EC Mini 8 ET/MT (NUG31440) qui permet de gérer 128 points de détection, et le Sensea.EC 8ET/MT (NUG31520) qui permet la gestion de 256 points mais est extensible jusqu’à 512 points. Chaque point de détection est identifié par une adresse spécifique. Lorsque l’un d’entre eux est activé, l’adresse du détecteur s’affiche sur la centrale. Ainsi, ils offrent la possibilité d’identifier au premier coup d’œil le lieu du départ de feu.

Ces nouveaux modèles d’ECS peuvent être configurés grâce au logiciel ouvert "Dianne" d’Eaton, qui permet de préparer la programmation des ECS sur ordinateur avant de les injecter dans la centrale. L’utilisation du module est rapide et intuitive et offre la possibilité de gérer les ECS en toute autonomie. Les nouveaux modèles de CMSI sont, quant à eux, conçus spécifiquement pour les établissements de petite et moyenne envergure nécessitant un Système de Sécurité Incendie (SSI) de Type B. Deux nouvelles références sont disponibles : l’une avec un boitier compact (NUG31820) qui permet d’avoir une configuration standard, et l’autre avec un boitier plus large (NUG31830) permettant l’ajout de cartes supplémentaires (carte de boucle de détection ou carte bornier DS/DL). À l’image des nouveaux ECS, ils sont également adressables, afin de permettre de stopper un départ de feu très rapidement.

Ces nouveaux modèles de CMSI existent en version pré-équipés pour une installation rapide. Ils peuvent gérer l’évacuation de 2 zones d’alarmes grâce à l’Unité de Gestion d’Alarme (UGA) intégrée.