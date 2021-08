Sécurité IT, un chiffre à retenir par BeyondTrust : 350 000 nouveaux malwares détectés chaque jour De MANSOURI InèsAdd contact

août 2021 par Alexis Serrano, Directeur EMEIA Channels & Alliances de BeyondTrust

Alexis Serrano, Directeur EMEIA Channels & Alliances de BeyondTrust, commente ce chiffre : « La production de nouveaux malwares devient de plus en plus frénétique et vouloir tous les détecter et bloquer, avec des solutions de sécurité traditionnelles devient impossible. Une approche complémentaire est nécessaire pour définir, au préalable et pour chaque utilisateur, son patrimoine de privilèges et d’applications. »