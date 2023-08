Sécurisez vos connexions à l’aéroport avec le routeur mobile M6 Pro de NETGEAR

août 2023 par Marc Jacob

NETGEAR offre une connectivité sécurisée et rapide aux voyageurs dans les aéroports pendant la saison estivale avec son routeur mobile M6 Pro. Alors qu’une connexion internet mobile rapide couplée avec un WiFi puissant et sécurisé est devenu indispensable partout dans le monde, les aéroports offrent souvent des réseaux WiFi publics et gratuits pour faciliter l’accès à Internet. Cependant, l’utilisation de ces réseaux peut être risquée, car les données sensibles des utilisateurs pourraient être exposées et volées par des cybercriminels opportunistes. Les voyageurs doivent donc être particulièrement vigilants pour protéger leurs informations personnelles et professionnelles. Avec le routeur mobile M6 Pro, NETGEAR répond à ce défi en offrant une solution de connectivité sécurisée jusque dans les aéroports.

Profitez de la puissance de la 5G pour une connexion internet rapide et sans latence, permettant une expérience en ligne fluide et sécurisée, même dans les environnements à haute densité comme les aéroports bondés. Le M6 Pro, protège vos données en intègrant des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment un pare-feu, un filtrage des contenus et un accès sécurisé, pour vous protéger des menaces potentielles. Grâce à son autonomie de batterie prolongée, le M6 Pro assure une connexion fiable et sécurisée pendant toute la durée de votre longue attente à l’aéroport.

Enfin, le routeur mobile M6 Pro est conçu pour être portable et facile à configurer, permettant aux voyageurs de rester connectés grâce à leur compagnon de poche en toute simplicité, sans compromettre la sécurité. Le M6 Pro est facile à installer et à utiliser, son format compact, qui rentre dans une poche, vous permet de l’emmener partout avec vous, vous ne le quitterez plus. Le routeur M6 Pro fournit une connexion Wi-Fi mobile et sécurisée, grâce au firewall intégré, pour 32 périphériques, dans n’importe quel endroit couvert par un réseau mobile 4G ou 5G.

Une image contenant gadget, Appareil électronique, fournitures de bureau, table Description générée automatiquement

Ne passez plus votre temps à tourner en rond dans l’aéroport en attendant votre vol et ne prenez pas le risque de vous connecter au WiFi instable de l’aéroport. Avec NETGEAR et son routeur mobile M6 Pro disponible sur https://www.netgear.com/fr/ regardez vos films et jouer à vos jeux préférez sans interruption et sans risque.